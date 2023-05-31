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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الغربية يباشر سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، اليوم سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الأول 2022 / 2023 في يومها الرابع، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 33920 طالب وطالبة الامتحان التحريري  في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

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وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني.

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كما أكد وكيل التعليم بالغربية ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عدده 117 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، ويستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

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التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الامتحانات التحريرية الامتحان التحريري الأستاذ الدكتور الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 202 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدور الاول الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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