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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة، استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر البطيخ – فارسكور - كفر سعد) وأقسام شرطة (أول دمياط – رأس البر - السرو) .

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما - 2 فرد محلي- عدد من الطلقات النارية)، وذلك بحوزة 10 متهمين، تبين أن لـ 8 منهم معلومات جنائية.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزي وتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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