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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز طلاب جامعة المنصورة بمراكز متقدمة فى مهرجان إبداع

صورة من الحدث
صورة من الحدث

  فاز عددا من طلاب جامعة المنصورة فى مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر 2023 والمقام تحت رعاية الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبإشراف الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة،.

وتحت ريادة وحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اشراف دكتور مريم ويصا المشرف على نادى الأدب، المايسترو د كتور عمرو المرسي كلية التربية النوعية ، المايسترو د كتور ضياء عبد الكريم كلية التربية للطفولة المبكرة مسئولى تدريب فريق الموسيقى والكورال،  أحمد العشرى مدير عام رعاية الطلاب، الدكتورة داليا خليفة مدير إدارة النشاط الفنى،  ريهام عبد القادر مدير إدارة النشاط الثقافى،  محمد حاتم ادارة النشاط الفنى.


الجدير بالذكر أنه ينظم فعاليات المهرجان وزارة الشباب والرياضة في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة .

وقد أقيم حفل الختام بمسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة .


وقد حصلت الجامعة على 12 مركز وهى المركز الأول فى مجال الفنون التشكيلية نحت غير متخصص (الطالبة شذى محمد السعيد)،  المركز الأول فى مجال الفنون التشكيلية نحت متخصص (الطالب فارس على محمود)  المركز الأول فى مجال المراسل غير متخصص (الطالبة أمانى محمد ابراهيم) ممثل أول فى مجال العروض المسرحية فردى غير متخصص (الطالب ماجد لطفى مصطفى) أفضل عمل من تأليف الطلاب فى مجال العزف المتخصص (الطالب مكاريوس ميشيل باثيلي)

 أما المركز الثانى فى مجال العزف الجماعى متخصص

 والمركز الثانى فى مجال الفنون التشكيلية تصوير ملون متخصص (الطالبة فاطمة محمد عبد الملك) ومخرج طالب ثانى فى مجال المسرح الغنائى والإستعراض الفردى (الطالب حازم أحمد عبد المنعم).

وكان  المركز الثالث فى مجال المسرح الغنائى والاستعراض الجماعى والمركز الثالث فى مجال الدورى الثقافى المعلوماتى وهم كل من الطلاب ( أحمد صلاح رزق- يارا ابو العنين عيد- أحمد أيمن شعبان- محمد محمود محمد- أية خالد أحمد- أسماء عزت المتولى) والمركز الثالث فى مجال الإنشاد الدينى (الطالب محمد رضا أحمد)

وجائزة ممثل ثالث  فى مجال العروض المسرحية فردى غير متخصص (الطالب محمد صلاح محمدين).

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ئيس عبد الفتاح السيسي ئون التعليم والطلاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لرياض

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