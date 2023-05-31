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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العدو الأبدي.. الرئيس الروسي السابق يتوعد بريطانيا ومسؤوليها

روسيا وبريطانيا
روسيا وبريطانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا كانت "العدو الأبدي" في موسكو وأن أي مسؤول بريطاني سهل الحرب في أوكرانيا يمكن أن يعتبر أهدافًا عسكرية مشروعة.

 

وقال ميدفيديف، ردا على تصريح وزير الخارجية البريطاني جيمس بيفرلي بأن أوكرانيا كان لها الحق في عرض قوة ما وراء حدودها، إن "المسؤولين" في بريطانيا يجب أن يتذكروا أن بريطانيا يمكن أن تكون "مؤهلة لدخولها في الحرب".

 

وقال  الرئيس الروسي السابق على تويتر: "إن المملكة المتحدة تعمل كحليف لأوكرانيا توفر لها المساعدات العسكرية في شكل معدات ومتخصصين، أي أنها في الواقع يقود حربا غير معلنة ضد روسيا".

 

وأضاف "هذا هو الحال، يمكن اعتبار أي من موظفيها العموميين (سواء العسكرية، أو المدنية، الذين يسهلون الحرب) هدفا عسكريا مشروعا".
 

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