عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

صدى البلد

تحول النادي الأهلي إلى خلية عمل خلال الساعات القليلة المقبلة وتم رفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات ترقباً لاحداث بالجملة علي رأسها الإعداد لإفتتاح فرع التجمع الخامس المقرر لها بعد غد ، وكذلك الترتيبات النهائية لمباراة الفريق الأول لكرة القدم مع ضيفه الوداد البيضاوي المقرر لها الأحد المقبل علي إستاد القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بينما تقام مواجهة الإياب يوم 11 يونيو المقبل.

ومن المقرر ان تطرح الإدارة الحمراء خلال الساعات القليلة المقبلة تذاكر مباراة الوداد البيضاوي للبيع عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك،  ووجهت الإدارة الحمراء الدعوة لجماهير ناديها لمؤازرة فريق الكرة والإلتزام التام بالتعليمات الخاصة بالمباراة سواء بالدخول أو الخروج والتشجيع والتحلي بالروح الرياضية ، وتعقد لجنة المباريات برئاسة العامري فاروق إجتماعاً اليوم لوضع الترتيبات النهائية للمباراة وطرح التذاكر عبر النظام الإلكتروني والدعوات وحصة الإتحادين المصري والأفريقي لكرة القدم وجماهير الوداد وطريقة دخول للملعب.

 

كما يقود محمود الخطيب رئيس النادي إجتماعاً ايضاً يضع فيه الرتوش الأخيرة علي إفتتاح فرع التجمع الخامس حيث سيقام حفل كبير وتم توجيه الدعوة لعدد كبير من الوزراء والمسئولين والمحافظين ورموز النادي السابقين ونجوم الكرة ومختلف اللعبات.

 

النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة الخامس الوداد البيضاوي دوري ابطال افريقيا بالدخول أو الخروج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

بتكلفة تتخطى 8 مليارات دولار.. إجراءات جديدة من الحكومة لإنتاج السولار والبنزين

إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبين من القلعة البيضاء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحف الكويتية اليوم| عودة أفراد مهمة خاصة لمحطة الفضاء الدولية تضم أول امرأة عربية.. الإمارات تنسحب من «البحرية الموحدة».. و«حرب المسيرات» تستعر بين موسكو وكييف.. وحل أزمة سقف الديون الأمريكية

عمرو هاشم ربيع يقترح تقديم المجلس الأعلى للتعليم مشروعات قوانين للبرلمان

التعليم العالي تعلن الموافقة على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين..17% من المصريين مدخنون

استعدوا|عاصفة ترابية قادمة خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

أصول الدين بالزقازيق تحصل على اعتماد ضمان جودة التعليم لـ 5 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. 8 نصائح للإقلاع عن التدخين

تركتها في سيارتها الساخنة.. أم أمريكية تنهي حياة رضيعتها بمأساوية

فستان أسود.. عروس تثير الجدل بسبب موقف مع حماتها قبل حفل الزفاف

جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

فيديو

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

تزوج في الـ48 من عمره.. قصة عادل وزوجته تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

بـ 160 جنيها وليك 2 كيلو فقط.. تفاصيل طرح التموين لحوم جديدة

درجات الحرارة ستصل لـ43.. موجة حارة تضرب عدة محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ