طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

تحول النادي الأهلي إلى خلية عمل خلال الساعات القليلة المقبلة وتم رفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات ترقباً لاحداث بالجملة علي رأسها الإعداد لإفتتاح فرع التجمع الخامس المقرر لها بعد غد ، وكذلك الترتيبات النهائية لمباراة الفريق الأول لكرة القدم مع ضيفه الوداد البيضاوي المقرر لها الأحد المقبل علي إستاد القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بينما تقام مواجهة الإياب يوم 11 يونيو المقبل.

ومن المقرر ان تطرح الإدارة الحمراء خلال الساعات القليلة المقبلة تذاكر مباراة الوداد البيضاوي للبيع عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك، ووجهت الإدارة الحمراء الدعوة لجماهير ناديها لمؤازرة فريق الكرة والإلتزام التام بالتعليمات الخاصة بالمباراة سواء بالدخول أو الخروج والتشجيع والتحلي بالروح الرياضية ، وتعقد لجنة المباريات برئاسة العامري فاروق إجتماعاً اليوم لوضع الترتيبات النهائية للمباراة وطرح التذاكر عبر النظام الإلكتروني والدعوات وحصة الإتحادين المصري والأفريقي لكرة القدم وجماهير الوداد وطريقة دخول للملعب.

كما يقود محمود الخطيب رئيس النادي إجتماعاً ايضاً يضع فيه الرتوش الأخيرة علي إفتتاح فرع التجمع الخامس حيث سيقام حفل كبير وتم توجيه الدعوة لعدد كبير من الوزراء والمسئولين والمحافظين ورموز النادي السابقين ونجوم الكرة ومختلف اللعبات.