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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوجستي بوش يكشف الفارق بين التتويج بإفريقيا للسلة مع الزمالك والأهلي

الإسباني أوجستي
الإسباني أوجستي بوش

قال الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي أن النادي يمتلك تاريخ كبير ليس في كرة القدم فقط بل في كل الرياضات .

وتوج  الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش بلقب الدوري الإفريقي لكرة السلة تحت رعاية NBA في نسختها الثالثة بعد فوزه في النهائي على دوان السنغالي بنتيجة 80-65 مساء أمس السبت في النهائي بصالة كيجالي أرينا في رواندا.

وخلال عامين نجح أوجستي بوش في التتويج بتسعة ألقاب مع الأهلي وخسارة لقبين فقط هما البطولة العربية في الكويتي وكأس السوبر المصري .

ونجح الإسباني أوجستي بوش مدرب الأهلي في تحقيق اللقب الثاني في تاريخه بعد أن حققه مع الزمالك عام 2021 والأهلي عام 2023.

وقال أوجستي بوش في تصريحات لشبكة ESPN الأمريكية : "نحن نادي كبير ، فالأهلي نادي له تاريخ كبير ليس فقط في كرة القدم ولكن في جميع الرياضات الأخرى ، ولدينا الدعم لتجميع أفضل فريق ممكن ، فهناك ستة أو سبعة لاعبين صنعوا التاريخ مع منتخب مصر ولدينا عناصر مميزة في الفريق ".

وعن التتويج بالدوري الإفريقي مع الأهلي قال بوش : "هذه البطولة تختلف عن الموسم الأول مع الزمالك فربما في الموسم الأول ، أستطيع أن أقول لم تكن كل الفرق مستعدة أو فهمت معنى لعب بطولات كهذه  لكن هذه المره مختلفة فقط ثلاثة أو أربعة فرق كانت قادرة على المنافسة حقًا كانت على أعلى مستوى وخرجنا بفوز كبير ".

وأتم: "أعتقد بصراحة أن مستوى كرة السلة لهذا الموسم في البطولة كان أعلى بكثير".

وحقق الأهلي رابع ألقابه هذا الموسم بعد أن توج بلقب دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر والدوري الإفريقي لكرة السلة .

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