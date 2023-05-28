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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شكوى بطل جديد ..عمر عصر : قدمت خطة إعدادي للأولمبياد ولم تنفذ

عمر عصر
عمر عصر

قال عمر عصر نجم منتخب مصر  والنادي الأهلي لتنس الطاولة أنه سعيد بالإنجاز الكبير الذي حققه في بطولة العالم لتنس الطاولة الأخيرة في جنوب افريقيا بعد أن بلغ ربع نهائي البطولة، في إنجاز تاريخي لتنس الطاولة المصري.

وأكد عمر في لقاء خاص ببرنامج ملاعب الأبطال عبر أون تايم سبورتس مع إبراهيم المزين، وصولي إلى ربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة هو مجرد بداية من أجل تحقيق المزيد.

وتابع عمر عصر أرسلت منذ سنتين خطة الإعداد الخاصة بي من أجل أولمبياد باريس 2024 للمسؤولين ولكن للأسف لم يتم إلى الآن الحصول على الموافقة.

واردف عصر أتمنى بالطبع موافقة مسؤولي اتحاد تنس الطاولة على خطة الإعداد الخاصة بي خلال الفترة الحالية

وأكمل معظم المسؤولين لم يمارسوا رياضة تنس الطاولة والبعض الآخر ليسوا في الإدارة على المستوى العالمي وهذا سبب حدوث سوء التفاهم في خط

وواصل نجم فراعنة تنس الطاولة أحاول خلال الفترة الحالية الاستعداد لأولمبياد بشكل فردي بالتعاون مع مدرب صيني وآخر ألماني

وأكد أنه سعيد جدا بدعم الشعب المصري لي وشكراً لكل الجماهير في دعمكم ومساندتكم هو الداعم الأول في مسيرتي

وأتم عمر عصر تصريحاته أمامنا تحدي صعب من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 ونستعد له بقوة خلال الفترة الحالية، وأتمنى تحقيق ميدالية أولمبية لتنس الطاولة المصري في الأولمبياد الإعداد.

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