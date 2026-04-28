إسطنبول تحتضن تصوير فيلم “Soy” وسط أجواء مشوقة وكواليس واعدة

بدأ صناع فيلم “Soy” تصوير أولى مشاهده في مدينة إسطنبول التركية، في خطوة طال انتظارها من قبل الجمهور، خاصة مع ما يحمله العمل من طموحات إنتاجية كبيرة ومشاركة مجموعة مميزة من نجوم الدراما والسينما التركية. ومن المقرر أن تمتد فترة التصوير لخمسة أسابيع متتالية، يتم خلالها تنفيذ مشاهد متنوعة في مواقع مختلفة داخل المدينة، ما يعكس حجم التحضيرات التي سبقت انطلاق المشروع.

وكشفت الشركة المنتجة عن جانب من أجواء اليوم الأول عبر منصة “إكس”، حيث نشرت مقطع فيديو من الكواليس ظهر فيه أبطال الفيلم وهم يعبرون عن حماسهم لبدء هذه التجربة السينمائية، مؤكدين جاهزيتهم لتقديم عمل يليق بتوقعات الجمهور. وقد عكست اللقطات أجواء إيجابية وروح تعاون واضحة بين فريق العمل منذ اللحظات الأولى.

وفي وقت سابق، شاركت الجهة المنتجة أيضاً فيديو يوثق لحظة تصوير أول مشهد، مرفقاً برسالة تشويقية أوضحت أن رحلة “Soy” انطلقت رسمياً، وأن الأحداث ستحمل الكثير من المفاجآت، مع تصاعد تدريجي لعناصر الغموض والإثارة التي تشكل جوهر القصة.

ويحظى الفيلم باهتمام ملحوظ من المتابعين في العالم العربي وتركيا، لا سيما في ظل التكتم على تفاصيل الحبكة، وهو ما زاد من فضول الجمهور لمعرفة طبيعة الأحداث والشخصيات. وتشير التوقعات إلى أن العمل سيقدم مزيجاً من المغامرة والتشويق، ضمن قالب بصري وإنتاجي ضخم.

ومع استمرار التصوير خلال الأسابيع المقبلة، من المنتظر أن تكشف الشركة المنتجة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالفيلم، سواء من حيث القصة أو الشخصيات، بالإضافة إلى طرح مواد ترويجية جديدة تعزز من حالة الترقب، تمهيداً لعرضه في دور السينما خلال الفترة القادمة.



