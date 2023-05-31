الكرملين يعلق على ردود فعل واشنطن ولندن بشأن هجوم المسيرات

علق الكرملين على ردود فعل لندن وواشنطن بشأن استهداف موسكو بالمسيرات، مشيرا إلى أنها لم تتضمن الإدانة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسي، ديمتري بيسكوف، إن روسيا لاحظت "عدم الإدانة" من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا لهجوم الطائرات بدون طيار على موسكو.

وقالت روسيا إن ثماني طائرات بدون طيار استهدفت مناطق مدنية في موسكو في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وألقت موسكو باللوم على أوكرانيا في الهجمات، وأكد الكرملين، أن هذا الهجوم دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه هو رد كييف، على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد الماضي والتي استهدفت أحد مراكز صنع القرار؛ بينما نفت كييف تورطها في الهجوم.

