احذروا.. التدخين السلبي يضر الجنين ويسبب الإجهاض

التدخين السلبي واحدا من أخطر أنواع التدخين ليست فقط علي المحيطين ، لكن علي الاجنه داخل رحم امهاتهم ، حيث انهم يصابوا بامراض كثيرة تنتقل لهم من الام ، سواء كانت الام مدخنة او تتعرض للتدخين السلبي ، مخاطر صحية عديدة يصاب بها الجنين داخل بطن امه منها الولادة المبكرة وانخفاض الوزن والتشوهات والإصابة بمشاكل في القلب .. مرصد اهم الاضرار التي يتعرض لها الجنين داخل رحم الام والحامل نفسها بسبب التدخين السلبي وفقا لما نشره موقع Health digest

مخاطر التدخين السلبي على الجنين :

يسبب تدخين المرأة الحامل، أو حتّى تعرضها للتدخين السلبي مجموعة من الآثار السلبية على صحة الجنين، و هي كما يلي :



⁃ زيادة احتمال حدوث الاجهاض

⁃ احتمال حدوث حمل خارج الرحم

⁃ تأخر نمو الجنين

⁃ ارتفاع مخاطر الإجهاض.

⁃ ارتفاع احتمال الولادة المبكرة قبل اكتمال نمو الجنين.

⁃ إنجاب طفل بوزن أقل من الوزن الطبيعي عند الولادة

- التبغ الذي تستنشقه الأم يحتوي على مواد سامة كثيرة، بما في ذلك النيكوتين وغيره من المواد المسببة للسرطان. فحين تستنشق المرأة الحامل دخان السجائر، فان هذه المواد الكيميائية تنتقل الى الجنين

⁃ عندما تدخن المرأة الحامل ، فان السموم تدخل مجرى الدم بحيث أن الطفل يمتصها مع الأوكسجين والغذاء الذى يستهلكه من جسمك وتسبب له كوارث صحية

أضرار التدخين على المرأة الحامل والجنين :



⁃ يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

⁃ يؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث الإجهاض وحالات النزف وانزلاق المشيمة والولادة المبكرة وتسمم الحمل

⁃ يحدث تغيراً في نبرة الصوت ويزيد تجاعيد الوجه ويؤثر على نضارة الوجه

⁃ يزيد من إمكانية حدوث هشاشة العظام

⁃ يؤثر على انتظام الدورة الشهرية وعلى خصوبة المرأة.