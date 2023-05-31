عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذروا.. التدخين السلبي يضر الجنين ويسبب الإجهاض

اليوم العالمي للامتناع
اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

 التدخين السلبي واحدا من أخطر أنواع التدخين ليست فقط علي المحيطين ، لكن علي الاجنه داخل رحم امهاتهم ،  حيث انهم يصابوا بامراض كثيرة تنتقل لهم من الام ، سواء كانت الام مدخنة او تتعرض للتدخين السلبي ، مخاطر صحية عديدة يصاب بها الجنين داخل بطن امه منها الولادة المبكرة وانخفاض الوزن والتشوهات والإصابة بمشاكل في القلب .. مرصد اهم الاضرار التي يتعرض لها الجنين داخل رحم الام والحامل نفسها بسبب التدخين السلبي وفقا لما نشره موقع Health digest

 

مخاطر التدخين السلبي على الجنين :

يسبب تدخين المرأة الحامل، أو حتّى تعرضها للتدخين السلبي مجموعة من الآثار السلبية على صحة الجنين، و هي كما يلي :


⁃ زيادة احتمال حدوث الاجهاض

⁃ احتمال حدوث حمل خارج الرحم

⁃ تأخر نمو الجنين

⁃ ارتفاع مخاطر الإجهاض.

⁃ ارتفاع احتمال الولادة المبكرة قبل اكتمال نمو الجنين.

⁃ إنجاب طفل بوزن أقل من الوزن الطبيعي عند الولادة

- التبغ الذي تستنشقه الأم يحتوي على مواد سامة كثيرة، بما في ذلك النيكوتين وغيره من المواد المسببة للسرطان. فحين تستنشق المرأة الحامل دخان السجائر، فان هذه المواد الكيميائية تنتقل الى الجنين

⁃ عندما تدخن المرأة الحامل ، فان السموم تدخل مجرى الدم بحيث أن الطفل يمتصها مع الأوكسجين والغذاء الذى يستهلكه من جسمك وتسبب  له كوارث صحية

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين..17% من المصريين مدخنون

في يومه العالمي.. 8 نصائح للإقلاع عن التدخين

أضرار التدخين على المرأة الحامل والجنين :


⁃ يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

⁃ يؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث الإجهاض وحالات النزف وانزلاق المشيمة والولادة المبكرة وتسمم الحمل

⁃ يحدث تغيراً في نبرة الصوت ويزيد تجاعيد الوجه ويؤثر على نضارة الوجه

⁃ يزيد من إمكانية حدوث هشاشة العظام

⁃ يؤثر على انتظام الدورة الشهرية وعلى خصوبة المرأة.

أخطر أنواع التدخين 8 نصائح اكل الحامل والجنين التدخين السلبي التدخين الجن الآثار السلبية أضرار كارثية المواد الكيميائية المرأة الحامل اليو الولادة المبكرة الوزن الطبيعي بسرطان الثدي هشاشة العظام تسمم الحمل خارج الرحم دخـان السجائر صحة الجنين سرطان الثدي كوارث صحية مخاطر التدخين مدخنه ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

أيام يحرم فيها الصيام .. الإفتاء توضح

دار الإفتاء: الخيم الرمضانية حلال في هذه الحالة

السبب الحقيقي وراء خرافة عدم استخدام المرأة الحامل للمقص أثناء كسوف الشمس

هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان

ترشيحاتنا

سيف عيسى يتأهل لنصف النهائي ببطولة العالم للتايكوندو ويضمن أول ميدالية مصرية

إيقاف التعامل ببطاقات الدفع المسبق بالعملات الأجنبية خارج مصر

عضو بأمناء الحوار الوطني: الأعلى للتعليم والتدريب مجلس وزراء مصغر

في اليوم العالمي للتدخين.. طرق فعالة تساعدك على الإقلاع عنها نهائيا

زيارة لافروف إلى كينيا.. ماذا تريد روسيا وأوكرانيا من دول القارة الأفريقية

وزير الحرب الإسرائيلي يجتمع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.. حقيقة خناقة بيرسي تاو وكولر| تفاصيل

صور مذهلة.. فريق دولي يحيي ملامح وجه الملك توت عنخ آمون

فيديو

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ