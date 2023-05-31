بقوة 5.5 ريختر.. زلزال خطير يضرب جمهورية ميانمار

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال شديد بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب جمهورية ميانمار.

وفي وقت سابق، أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة "كويزون"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 14 كيلومترا شمال شرقي بلدة "إنفانتا"، وعلى عمق خمسة كيلومترات.

كما ضرب زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات، اليوم الأربعاء، قبالة الساحل الجنوبي لـ نيوزيلندا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وكالة المراقبة "جيونت" النيوزيلندية إن مركز الزلزال كان 33 كيلومترًا تحت سطح الأرض.