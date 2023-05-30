زلزال في سوق الهواتف الذكية بعد تسريبات عن إصدار سامسونج الجديد

أفادت تسريبات، بأن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تعتزم بالفعل إطلاق هاتف Galaxy S23 FE خلال الفترة المقبلة، وهو البديل الأرخص لهاتف Galaxy S23 الرائد، وذلك بعدما كانت الشركة قد توقفت عن إصداره العام الماضي.

وبحسب موقع Gizmochina فإن سامسونج قد تطلق هاتف Galaxy S23 FE بمعالج Exynos 2200 كبديل عن عدم إطلاقه مثلما حدث العام الماضي حينما ألغت خطة الإطلاق. كما أنه من المتوقع أن يحدث إطلاق الهاتف زلزالا في سوق الهواتف العالمي نظرا لأنه منافسا للهواتف الرائدة.

وتعد هواتف سامسونج من فئة Galaxy S Fan Edition هو هواتف مميزة للغاية يتم إطلاقها للفئة الشبابية والمتوسطة بسعر أرخص من الهواتف الرائدة مع إمكانات ومواصفات تكاد تتطابق مع الهواتف الرائدة “ الفلاجشيب”.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE ، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED قياس 6.57 بوصة، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 FE ، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر 1.0um (GN3)، متصلة بكاميرا بعدسة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل مع مستشعر من نوع IMX258 وحجم 1.12um ، مع عدسة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب 3x ، إلى جانب كاميرا أمامية مع مستشعر بحجم بكسل 1.12 ميكرومتر بدقة 12 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy S23 FE ، بمعالج من نوع Exynos 2200 من تصنيع شركة سامسونج ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 سعة 6 و 8 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، مع عدد من الخيارات اللونية المتنوعة.