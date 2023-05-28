كاميرا جبارة وبطارية 6000 مللى أمبير .. أفضل هواتف سامسونج فئة 5 آلاف جنيه

يمثل ارتفاع أسعار الهواتف عائقا كبيرا لراغبي شراء الهواتف الذكية، حيث تبدأ أسعار هواتف الفئة المتوسطة من حوالي 10 آلاف جنيه، كما أن هواتف الفئة الرائدة أو ما يعرف بهواتف "الفلاجشيب" تعد هواتف صعبة المنال بالنسبة للكثيرين.

ونظرا لأن البحث عن عدد من الهواتف المميزة التي تجمع بين الإمكانات الجيدة والسعر المناسب يعد هو الآخر شيئا ليس سهلا، إلا أن هناك عدد كبير من الشركات التي تتيح للمستخدمين إمكانية شراء هواتف ذكية ذات قدرات مميزة بأسعار مناسبة للغاية.

يأتي هاتف Galaxy M12 من شركة سامسونج واحدا من هذه الهواتف، الذي يقدم شاشة عالية الجودة مع ميزات وتقنيات عالية، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية فائقة بمستشعر 48 ميجابيكسل، مع بطارية ضخمة 6000 مللي أمبير، مع معالج قوي يقدم أداء كبيرا.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy M12 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 102 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy M12، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.5 بوصة ، مع جودة +HD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة على جانب الهاتف، ونوتش على شكل تصميم Infinity-V مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M12 كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية تأتي بمستشعر دقة 48 ميجابيكسل، مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وأخرى للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع قدرة تسجيل الفيديو بجودة 1080 بكسل، وكاميرا أمامية تأتي بدقة 8 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy M12 على بطارية 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 وات، مع ألوان الأسود والأزرق والأبيض.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy M12 بمعالج من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 850، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 و 4 و 6 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 و 64 و 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.