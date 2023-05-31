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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ارتفاع درجات الحرارة تسيطر على شوارع الجيزة والقاهرة .. صور

صدى البلد

سيطرت درجات الحرارة المرتفعة علي شوارع محافظتي الجيزة والقاهرة لليوم، الموافق الأربعاء 31 من الشهر الجاري.

ورصدت عدسة “صدي البلد” جاليري صور للمصريين، أثناء وجودهم في الشوارع المصرية التي سيطرت عليها ارتفاع درجات الحرارة بدرجة عالية.

 

الأرصاد تحذر من موجة حارة

 

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نبدأ اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، نتيجة تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية غدا وبعد غدا، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يستمر معنا حتي يوم السبت المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن ذورة ارتفاعات درجات الحرارة تكون غدا الخميس والجمعة، حيث من المتوقع أن تصل غدا العظمي على القاهرة الكبري إلى 39 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي الأجواء تكون شديدة الحرارة خلال فترة النهار فى أغلب مناطق الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك أتربة ورمال مثارة على المناطق الغربية، ويكون هناك سرعات رياح تتجاوز ال40 كم على الساعة على الصحراء الغربية، ولكن غدا وبعد غد مع يوم الخميس والجمعة تبدأ الأتربة والرمال المثارة أن تتضمن المناطق الداخلية، وتشمل القاهرة الكبري والوجه وبعض المناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر.

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