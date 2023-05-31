الوفد: دعم وتمكين ذوي الهمم في ريادة الأعمال يتطلب تفعيل نسبة الـ5%

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن دعم وتمكين ذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال يتطلب ضرورة تفعيل تعيين نسبة الـ5% لذوي الهمم لشغل الوظائف، والذى نص عليه قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكد "يمامة"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ضرورة أن يتم توفير الرعاية الطبية ومعاشات مناسبة للأشخاص ذوى الهمم، وهذه مسئولية الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن الخارج يهتم بشكل كبير بالأشخاص ذوى الهمم.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أننا نرى فى الخارج يهتمون بالأشخاص ذوى الهمم من خلال توفير أتوبيسات لهم وسلالم مجهزة ، وبالتالى فإن دعم وتمكين ذوى الهمم فى مجال ريادة الأعمال هو واجب إنسانى ودينى.

وكان قد أعلن الحوار الوطني عن القضايا التي سيناقشها قضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب.