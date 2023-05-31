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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"محرضون".. رسالة شديدة اللهجة من وزير الخارجية الروسي لـ بريطانيا

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، بريطانيا تحرض أوكرانيا بشكل مباشر على تنفيذ عمليات إرهابية ضد روسيا.

وأضاف لافروف تعليقا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "لندن هي واحدة من الدول الرئيسية التي تحرض الغرب كله على دعم أوكرانيا بشكل أكثر وأكثر صراحة وجدية"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية البريطاني في التلفزيون أو على وسائل التواصل الاجتماعي يقول بأن بريطانيا لا تشجع الضربات على الأراضي الروسية. 

ولفت لافروف إلى أن حديث كليفرلي بخصوص أن السلطات الأوكرانية والقوات المسلحة الأوكرانية يعرفون كيف ينبغي عليهم تأمين وحدة أراضيهم، هذا تحريض مباشر على ما يفعله الإرهابيون في كييف.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تتعامل مع تداعيات هذه السياسة الإجرامية لتزويد كييف بالأسلحة الغربية، واختتم لافروف حديثه قائلاً: "أنا واثق من أن لديهم أجوبة على جميع الأسئلة".

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