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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعرف اللغة القبطية؟ إشادة سائح بـ حلاق في الجيزة

سائح أجنبي ينبهر
سائح أجنبي ينبهر بعمل وكرم حلاق من الجيزة يتحدث القبطية

وثق مقطع فيديو تجاوزت مدته الـ 20 دقيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب سائح أجنبي يدعي كينو إيف kino yves بما قدمه له حلاق شاب من محافظة الجيزة من خدمة عملية وكرم ضيافة. 

قال السائح الأجنبي صاحب القناة الفرنسية المنشأ إنه كان يسير في أحد شوارع الجيزة، وبينما يسأل أحد الأشخاص عن “حلاق” قال له إنه يعمل حلاق بالفعل، مضيفا: “انتهى بي المطاف بقص شعري على يد أليكس”. 

سائح ينبهر بإداء حلاق مصري

أليكس هو اسم شهرة الحلاق الشاب عماد إسكندر من محافظة الجيزة والذي أبهر السائح الأجنبي على مدار ساعتين جلسها معه حسب تأكيده نهاية مقطع الفيديو وهو يصر على دفع الحساب له بينما يرفض الشاب بداية. 

بدأ مقطع الفيديو بدخول السائح إلى محل حلاقة الشاب المصري الذي يعمل في محل صديقه حيث غسل السائح شعره أولا وقام الشاب بالاستماع لطلباته من قص الشعر وحلق الذقن إضافة إلى ماسكات وغير ذلك. 

كينو إيف مع الشاب عماد 

وبينما يحلق الشاب المصري للسائح الأجنبي متحدثا إليه باللغة الإنجليزية، سأله السائح عما إذا كان يعرف اللغة القبطية -المرحلة الأخيرة من تطور اللغة المصرية القديمة-، فقال له الشاب، أعرف منها، فسأله: “ما معني سلام فيها”، أجابه: “إيريني باسي ”. 

وقام الشاب بطلب القهوة وعصير الليمون إلى السائح الذي أعجب كثيرا بطعمهما، مختتما في تعليقه على عمل الشاب المصري: “إنه لاحساس رائع ولدي وجه جميل الآن”. 

السائح كينو إيف kino yves

يتابع السائح الأجنبي الذي نشر عبر قناته على يوتيوب منذ شهر 6 عام 2021 حوالي 204 فيديو عن تجاربه في السفر إلى الكثير من دول العالم خاصة الأفريقية والعربية (107 ألف مشترك) محققين عبر يوتيوب (17,325,969 مشاهدة). 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

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مقطع فيديو سائح أجنبي سائح كينو إيف kino yves حلاق شاب محافظة الجيزة

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