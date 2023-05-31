ضبط 269 طن قمح محلي داخل مخازن ومطحن خاص في أسيوط

تمكنت مديرية التموين في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 269 طن قمح محلي داخل مخازن ومطحن بمراكز صدفا وديروط وساحل سليم والبداري وأبنوب القوصية والغنايم.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة التموين ووزارة الداخلية في مكافحة تخزين واحتكار القمح المحلى والمحظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء.

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه بناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بضرورة متابعة توريد القمح المحلي لهذا الموسم وبناء على قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بأن التوريد الزامى وفقا للمساحة المنزرعة، فقد تم خروج حملة تموينية على مركز صدفا وديروط وساحل سليم والبداري وأبنوب والغنايم والقوصية بالاشتراك مع العميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين.

وأسفرت عن ضبط مطحن قطاع خاص بناحية عرب العوامر مركز ابنوب يقوم بانتاج الدقيق الفاخر 72٪ يستخدم القمح المحلي المخلوط بالقمح المستور، كما ضبط خليه بداخلها 60 طن تقريبا قمح مخلوط وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيه بالاشتراك مع مباحث التموين وإدارة تموين ابنوب.

كما تم ضبط عدد من المخازن بدائرة مراكز صدفا وديروط وساحل سليم البداري و منفلوط والقوصية والغنايم بداخلها كميات من القمح المحلي تقدر 209 طن. جرى التحفظ على الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصوامع والأماكن التخزينية التابعة للمحافظة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.