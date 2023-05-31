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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة مع كاظم الساهر ونجوى كرم في حفل ضخم بالمغرب

بوستر حفل كاظم الساهر
بوستر حفل كاظم الساهر وأصالة ونجوى كرم وماجد المهندس

تشهد الدار البيضاء خلال موسم احتفالات عيد الأضحى حفل غنائى يضم مجموعة من المطربين المتميزين، وعلى رأسهم المطرب كاظم الساهر وأصالة ونجوى كرم وماجد المهندس.

الحفل يبدأ التحضير له خلال هذه الفترة وبدأت الشركة المنظمة فى الترويج له عبر صفحاتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.
 

حفل كاظم الساهر فى الإمارات 

وحددت الشركة المنظمة لحفل حسين الجسمي وكاظم الساهر يوم 1 من شهر يوليو القادم  موعدا لإقامة الحفل المنتظر بينهما في دبي الحفل يقام داخل منطقة أرينا دبي وسط حضور عدد كبير من الجمهور العربي والإماراتي، ومن المفترض أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال أيام قليلة من الآن. 

 

وتعتبر هذه الحفل هى الحفلة الأولى لموسم حفلات الصيف فى دبي والتى تبدأ يوم 1 يوليو وتنتهى مع نهاية فصل الصيف.

 

حفل أصالة فى تركيا 

وتحيى الفنانة أصالة حفلا غنائيا فى يوم 14 يوليو المقبل في أسطنبول بتركيا وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وتشدو أصالة بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهورها فى تركيا ولعل من أبرزها "قد الحروف" و"بنت اكابر" و"مبقاش انا" وغيرها من الأغانى القديمة والحديثة. 

 

وتستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائى فى إمارة العين بالإمارات العربية المتحدة وذلك يوم 29 من شهر يونيو القادم، يأتي هذا الحفل بعد حفلها المنتظر بالسعودية والذي تقيمه يوم 2 من نفس الشهر على مسرح جامعة الملك خالد بأبها.

احتفالات عيد الأضحي كاظم الساهر أصالة نجوى كرم ماجد المهندس

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