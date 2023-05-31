لا يفهمون بوتين جيدا.. تحذيرات في أوكرانيا من عواقب الهجوم على موسكو

قال المخرج الأوكراني، إيجور لوباتينوك، اليوم الأربعاء، إن هجوم الطائرات بدون طيار على موسكو كان بمثابة إلهاء لكييف عن إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية.

وكتب لوباتينوك في تغريدة علي “تويتر”: "يبدو لي أن النظام الأوكراني كان في حاجة ماسة إلى تشتيت انتباه وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم عن خسارة بطارية باتريوت الثانية والهجوم المضاد الموعود، والذي لن يبدأ".

وأشار إلى أن كييف كانت تنوي بوضوح استفزاز روسيا إلى "إجراءات أكثر نشاطًا وأقل انضباطًا" تحت قيادة المخابرات الأمريكية والبريطانية.

وأضاف: “هذه الأجهزة أكدت مرة أخرى أنها لا تعرف بوتين جيدًا".

وفي وقت سابق، قال المخرج الأوكراني، إيجور لوباتينوك، إن قادة الغرب قد يطيحون بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بسبب خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وكتب لوباتينوك، في تغريدة على “تويتر”: "الآن مسار النظام الأوكراني يقود فقط إلى الحرب العالمية الثالثة، لكنني متأكد من أنه لا الغرب ولا روسيا يريدون ذلك. لذا أتوقع أن يكون التحرك المستمر بالنسبة لهم هو التخلص من زيلينسكي ومحاولة تجميد الصراع في أوكرانيا”.

وأشار لوباتينوك، إلى أن الهجوم المضاد "الكبير" للقوات المسلحة الأوكرانية لا يبدأ بأي شكل من الأشكال، وأوكرانيا "تخسر كثيرًا".