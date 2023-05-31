مباحثات بين شكري ومفوض الاتحاد الإفريقي لحل النزاعات في القارة.. صور

استقبل ‏وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية في القاهرة مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي “بانكولي اديوي”.

وعقد شكري واديوي مناقشات تناولت جهود دعم السلام وحل النزاعات في القارة الأفريقية.