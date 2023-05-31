عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات بين شكري ومفوض الاتحاد الإفريقي لحل النزاعات في القارة.. صور

صدى البلد

استقبل ‏وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية في القاهرة مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي “بانكولي اديوي”.

وعقد شكري واديوي مناقشات تناولت جهود دعم السلام وحل النزاعات في القارة الأفريقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

كارثة تهدد محصول المانجو هذا العام |الزراعة تكشف الحقيقة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

توقيع بروتوكول مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية مصر وفلسطين

شكري يستقبل نظيره الفلسطيني ويستعرض جهود مصر من أجل الأشقاء| صور

انعقاد ورشة عمل الاتحاد الإفريقي لمراجعة إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.. صور

سفير مصر في جوبا يبحث نائب سلفاكير تطورات التعاون بين البلدين| صور

مباحثات موسعة بين وزير الخارجية ونظيره المجري في بودابست |تفاصيل

الخارجية تكشف ماذا قدمت مصر من أجل الاشقاء السودانيين

إيهاب نصر: مصر تدعم الجهود الرامية لتدفق صادرات دول العالم من الحبوب

شكري: مصر حريصة على دفع التعاون مع العراق وتتطلع لعقد اللجنة العليا المشتركة

ترشيحاتنا

رضا حجازي: تداعيات جائحة كورونا سرّعت وتيرة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية

بشرى لعشاق الأهلي بشأن نهائي أفريقيا أمام الوداد

رضا حجازي: مصر اتخذت خطوات حقيقية لتطوير محتويات التعلم وتغيير أساليب الامتحانات

إعادة النظر في الدعم.. ماكرون يحذر أوكرانيا بسبب الهجوم المضاد

أمطار وحرارة ورمال.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيئ

2 مليار دولار تعويضًا ووقفها في مصر.. هل لعنة كليوباترا أصابت نتفليكس؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ