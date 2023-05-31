لن نقف مكتوفي الأيدي.. وزير دفاع صربيا يعلن استعداد الجيش للتدخل بكوسوفو

حذر وزير الدفاع الصربي، ميلوس فوسيفيتش، من أن بلجراد لن تقف مكتوفة الأيدي إذا بدأت السلطات الألبانية في كوسوفو قتل أو تشريد الصرب في المنطقة الانفصالية.

تأتي تصريحات وزير الدفاع الصربي وسط احتجاج ساخن من قبل الصرب في كوسوفو على انتخابات رئاسة البلدية في عدة مدن، والتي وصفوها بأنها مهزلة.

الجيش الصربي يستعد

وفي حديثه إلى محطة الإذاعة والتلفزيون الصربية العامة، اليوم الأربعاء، قيم فوسيفيتش خطر حدوث تصعيد عنيف في شمال كوسوفو بأنه "كبير، وربما أكبر احتمال ممكن.”

ووفقا لفوسيفيتش، فإن "رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، وقراراته الأحادية غير القانونية وغير الشرعية هي التي أدت إلى التوترات الحالية في المنطقة"، متهما بريشتينا بحرمان الصرب من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأشار وزير الدفاع الصربي، إلى أن الجيش الصربي "مستعد للقيام بأي مهمة"، مضيفا أن بلجراد حددت أي انتهاك لـ"مصالحها الوطنية الحيوية ومصالحها الحكومية " كخط أحمر.

وأوضح المسؤول الصربي: "نحن نتحدث عن سيناريوهات يقتل فيها شخص ما، لا سمح الله، الصرب، وأن التصفية الجسدية لشعبنا تبدأ من قبل شرطة كوسوفو، وطرد الصرب".

وأكد فوسيفيتش أن أي إجراءات من هذا القبيل " لن تكون في الحقيقة مجرد إنذار أحمر ، ولكن هي اللحظة التي لا تستطيع فيها صربيا التحدث والجلوس مكتوفة الأيدي.”

وتظاهر مئات الصرب خارج مجلس المدينة في مدينة زفيكان مرة أخرى اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الصربية.

وأفادت التقارير أن المتظاهرين رفعوا علما لـ صربيا يبلغ طوله 250 مترا أمام المبنى الذي تحرسه قوات قوة كوسوفو التابعة لحلف شمال الأطلسي وشرطة كوسوفو.

و

أمس، أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” عن خطط لنشر 700 جندي إضافي في المنطقة.

جاء ذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة بين قوات حلف شمال الأطلسي والمتظاهرين الصرب في شمال كوسوفو يوم الاثنين الماضي، مما أسفر عن إصابة 25 من أفراد قوة كوسوفو وحوالي 50 متظاهرا.