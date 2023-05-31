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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأهب شديد على الحدود اللبنانية.. هل تستعد إسرائيل لبدء حرب مع حزب الله؟

عناصر جيش الاحتلال
عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن حالة تأهب شديدة، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث يجري جيش الاحتلال تدريبات ومناورات عسكرية كثيرة هذه الأيام.


ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية،  يقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله وإسرائيل لا مصلحة لهما في بدء نزاع عسكري قريبا.


وفيما يتعلق بإيران، يعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواعد المليشيات الإيرانية بالقرب من الحدود الإسرائيلية تلقت ضربة قاتلة، خلال الفترة الماضية.


وقالت الصحيفة إن التقديرات من المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة، تشير إلى أن "حزب الله" يدرك قوة إسرائيل وقدراتها ويفضل التعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب السائد في لبنان في الوقت الراهن.


وبحسب الصحيفة يشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدم وجود صلة بين المناورة العسكرية التي تم التخطيط لها منذ أكثر من عام والتصريحات التي تم الإدلاء بها في الأيام الأخيرة ، بما في ذلك تلك التي أدلى بها وزير الحرب الإسرائيلي ورئيس الأركان في وقت سابق من هذا الأسبوع في مؤتمر هرتسليا.

مناورة عسكرية بحرية

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن قواته البحرية ستجري مناورة عسكرية مساء اليوم، قرب الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه خلال المناورة سيسمع أصداء انفجارات ستدوي في المنطقة.


وأضاف: "ستجري مساء اليوم مناورة عسكرية في المنطقة البحرية شمال البلاد، ستطلق خلالها قنابل ضوئية وتسمع أصداء انفجارات في منطقة كيبوتس روش هنيكرا وموشاف ليمان"، على الحدود اللبنانية.


وتابع: "تم التخطيط للتمرين كجزء من خطة التدريب لعام 2023".


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين


وصباح اليوم، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن استشهاد 5 عناصرها قرب الحدود اللبنانية السورية.


وقالت الجبهة الشعبية، إن طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة استهدفت موقعًا للجبهة الشعبية القيادة العامة في لبنان "قوسايا".


وأضافت أن الغارة أسفرت عن وقوع خمسة شهداء وعدد من الجرحى إضافة لخسائر مادية في الموقع.

ويتزامن ذلك مع إطلاق الاحتلال مناورة عسكرية تحت اسم "القبضة الساحقة"، لمدة أسبوعين كاملين، ويُفترض أن تحاكي القتال المتعدد الجبهات جوا وبحرا وبرا.


وفي بداية الأسبوع ، تحدث رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء أهارون حليفه عن احتمال حدوث تصعيد مع حزب الله قريباً في مؤتمر هرتسليا.

وقال "بالنسبة لحسن نصر الله ، بعد الخطأ الذي ارتكبه عام 2006 ، هناك بداية لفهم أن المعادلات يمكن أن تمتد مع دولة إسرائيل، للأسف ، ونصرالله يقترب من ارتكاب خطأ قد يدفع المنطقة إلى حرب كبرى".

وأضاف "هناك احتمالية عالية للتصعيد في المنطقة ونحن مستعدون لاستخدام القوة وسنفعل كل ما هو ممكن وكل ما هو ضروري ".

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