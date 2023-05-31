عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس اليوم، الأربعاء 31 مايو 2023، موضحًا أنه متوقع نشاط كبير للرياح في صورة هبات متقطعة تصل أحياناً لحد عاصفة ترابية سريعة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وأوضح "فهيم"، في تصريحات له، أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة من الأربعاء وحتى 3 / 6 / 2023.

من جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأربعاء، وعلى مدار الـ 48 ساعة المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه اعتبارًا من اليوم وحتى السبت القادم ستشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية والصحراء الغربية، لافتة إلى أن الارتفاع بحوالي من درجتين لـ 5 درجات.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو