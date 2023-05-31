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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه غدا الخميس ببعض قرى دكرنس من الساعة 9 صباحا

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه سيتم قطع المياه غدا الخميس  عن عدد من قري مركز دكرنس من الساعة 9 صباحا حتي 3 مساء لإجراء اعمال صيانة علي خط بولي ايثلين 630 مللي ميت فارس عرب زيدان.


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في هذا الشأن حيث يتم تنفيذ اعمال الصيانة اللازمة علي الخط المذكور في المدة المشار إليها.


وأوضح التقرير أن القري المتأثرة بانقطاع المياه بمركز دكرنس هي المحمودية وعرب زيدان ومنشأة عبد الرحمن والربيعات.


ووجه " مختار" الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس للتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء أعمال الصيانة المذكورة وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

واكد محافظ الدقهلية على أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ أعمال الصيانة المشار اليها.


وتهيب محافظة الدقهلية بالسادة المواطنين قاطني نطاق الوحدات المحلية والقري المذكورة وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم  لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدقهلية رئيس مركز ومدينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية محافظ الدقهلية

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