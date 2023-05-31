عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي قبالة سواحلها

إسرائيل تعلن اكتشاف
إسرائيل تعلن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي قبالة سواحلها يقدر حجمه بـ 68 مليار متر مكعب، وتمت تسميته بـ "كاتلان".

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية وشركة إنرجيان، إن هذا هو رابع أكبر اكتشاف للغاز في إسرائيل منذ بداية العقد الماضي، مشيرة إلى أن أكبر اكتشاف هو حقل ليفياثان، الذي يقدر بنحو 600 مليار متر مكعب،  وثاني أكبر حقل هو تمار، ويقدر بنحو 300 مليار متر مكعب.

ووفقا لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، فأن الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي في إسرائيل يبلغ أقل من 13 مليار متر مكعب.

ووفقا للصحيقة فإن الحقل الجديد يقع في المياه الاقتصادية لإسرائيل بين حقلي شركة إنرجيان الحاليين، كاريش وتانين (بلوك 12).

وكانت إسرائيل ولبنان قد وقعتا اتفاقية غير مسبوقة لترسيم الحدود البحرية بينهما بالرغم من توتر العلاقات بين البلدين عامة، بوساطة الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة فقد حققت إسرائيل في عام 2022 إيرادات بقيمة 1.7 مليار شيكل من مدفوعات الغاز الطبيعي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ اكتشاف احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل، حققت تل أبيب حوالي 20 مليار شيكل من الإيرادات.

إسرائيل حقل جديد للغاز الطبيعي كاتلان اكتشاف للغاز في إسرائيل غاز الطبيعي في إسرائيل المياه الاقتصادية لإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بشرى لعشاق الأهلي بشأن نهائي أفريقيا أمام الوداد

ضربته بالفأس.. التحقيقات: قاتلة نجلها بـ الشرقية قطعته أشلاء ولا تتعاطى مخدرات

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

عاجل .. زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي أمام الوداد بنهائي أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

سلام مستدام.. ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعايش مع روسيا

عمل استفزازي متهور .. روسيا تتوعد ألمانيا بعد إغلاق 4 قنصليات

المدير الفني السابق للأهلي والزمالك يوقع لنادٍ قطري

إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

اجتماع تاريخي .. ناسا تناقش وجود كائنات فضائية على كوكب الأرض

نائبة حزب مصر الحديثة: قضية التعليم مركزية وتتطلب دراسة متكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

الأطفال هتحبه .. طريقة عمل كب كيك السبانخ

حكاية أغرب عمارة في مصر.. مساحة الشقة ومن يسكن بها؟

التدخين يدمر النظر ويسبب العمى فى هذه الحالة | تفاصيل

فيديو

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

شرع ربنا.. فيديو جديد لـ شاكوش وزوجته تفاجئه بهذا القرار |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ