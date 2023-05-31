إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

قال مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه لا يوجد سبب "مقنع" للتوقف عن رفع سعر الفائدة إذا أكدت البيانات الاقتصادية أنه يجب بذل المزيد من الجهد للسيطرة على التضخم الأمريكي.

في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز”، رفضت لوريتا ميستر، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، الاقتراحات الأخيرة من بعض صانعي السياسة الذين جادلوا بأن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يتخلى عن رفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم في يونيو.

وقالت: “لا أرى حقا سببا مقنعا للتوقف، بمعنى الانتظار حتى تحصل على المزيد من الأدلة لتقرير ما يجب القيام به. أود أن أرى أكثر من حالة مقنعة لرفع معدلات الفائدة”.

وأضافت أن “الاتفاق بين البيت الأبيض وزعماء الكونجرس الجمهوريين بشأن حد الاقتراض الأمريكي يخفف جزءا كبيرا من عدم اليقين بشأن الاقتصاد. ولا يزال يتعين الموافقة على الاتفاق من قبل مجلسي الكونجرس”.

تأتي تعليقات ميستر وسط انقسامات بين صانعي السياسة الأمريكيين حول رفع أسعار الفائدة، حيث ألمح بعض المسؤولين إلى توقف في يونيو قبل استئناف العمل في وقت لاحق عندما تصبح الصورة الاقتصادية أكثر وضوحا.

وفي الوقت نفسه، يشير آخرون إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج إلى مزيد من التشديد.

ومع ذلك، جادلت ميستر بأن البنك سيضطر دائما إلى العمل مع بعض عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد وقالت إنها تعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتوقف فقط عندما تكون مخاطر القيام بالقليل متوازنة بشكل متساو مع القيام بالكثير.

وقالت ميستر إن السبب الوحيد لتخطي زيادة سعر الفائدة عندما يكون من الواضح أن المزيد من التشديد ضروري هو التقلبات الشديدة في السوق أو بعض الصدمات الأخرى، مثل احتمال التخلف عن سداد الديون الأمريكية.

واضافت أنها لا تزال متأثرة ببيانات التوظيف القادمة المقرر إجراؤها يوم الجمعة بالإضافة إلى تقرير التضخم القادم، الذي سيصدر في الوقت الذي يجتمع فيه محافظو البنوك المركزية الأمريكية في اجتماعهم الذي يستمر يومين اعتبارا من 13 يونيو.

ومع ذلك، أشارت ميستر، واحدة من أكثر الرؤساء الإقليميين للاحتياطي الفيدرالي تشددا، إلى أنها تشعر بخيبة أمل من التقدم المحرز في احتواء ضغوط الأسعار حتى الآن.

وقالت: "أعتقد فقط أنه قد يتعين علينا الذهاب إلى أبعد من ذلك. في هذه المرحلة، لا أرى بالضرورة سببا مقنعا لعدم رغبتنا في اتخاذ خطوة صغيرة أخرى لمواجهة بعض هذا الضغط التضخمي العنيد.”