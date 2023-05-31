50 ألفا| أحمد موسى يعلن عدد الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والوداد

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر لـ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على زيادة عدد الجماهير لـ مباراة الأهلي و الوداد يوم الأحد المقبل.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن عدد الحضور الجماهيري لن يقل عن 50 ألفا، وأنه من الممكن أن يصل العدد لـ السعة الكاملة.

ولفت إلى أنه يشكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، و اللواء محمود توفيق، على الوقوف خلف النادي الأهلي.

وأشار إلى أن الأهلي يلعب باسم مصر، و الجميع يساند الأهلي في النهائي الإفريقي.