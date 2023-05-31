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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يطالب باعتبار احتفال عيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر عيدا قوميا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الإحساس أن المسيح يختار مصر ويمكث فيها طوال هذه الفترة يعتبر امتياز ليس له مثيل فى العالم.


وأشار قداسة البابا تواضروس - في كلمته خلال احتفالية عيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر -  أن مسار العائلة المقدسة نعمة كبيرة أعطاها الله لمصر من ضمن نعم كثيرة، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير بالمسار من قبل الدولة والحكومة، ومضيفا أنه يجب أن نفتخر بأننا مصريين، موضحا أن المسار حاليا له احتفالات كثيرة. 


وطالب قداسة البابا بأن يكون هناك اهتمام بالمسار فى المدارس ويكون هناك ثقافة وتوعية بهذا الجزء، قائلا إنه طالب بأن يكون هذا اليوم عيد قومى، قائلا إذا كان هناك اهتمام أكثر بالمسار سوف يتدفق السياح بالملايين فالبداية تكون من خلال المدارس. 


وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها، مؤكدا أن مصر أرض مباركة حيث زارت العائلة المقدسة أماكن عديدة منها مدن وقرى على ضفاف نهر النيل، مؤكدا أن كل الكنائس الأرثوذكسية فى العالم تحتفل بهذا اليوم. 


وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها، مؤكدا أن مصر أرض مباركة حيث زارت العائلة المقدسة أماكن عديدة منها مدن وقرى على ضفاف نهر النيل، مؤكدا أن كل الكنائس الأرثوذكسية فى العالم تحتفل بهذا اليوم. 


وشارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسفيرة سهى الجندى وزيرة الهجرة في  صلاة عشية احتفال الكنيسة بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر الذى يترأسه قداسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأن بكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة. 
يحضر الصلاة مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة، ومجموعة من الشعب الكنيسة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.


وتنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالية ضخمة لتذكار مجيئ العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك فى كنيسة أبى سرجة بمصر القديمة مساء اليوم الأربعاء 31 مايو 2023.

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