هاجر سعد الدين : أديت واجبي على أكمل وجه.. وأهم شيء حب الناس

‏قالت الإذاعية القديرة هاجر سعد الدين رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إنها تشعر بالرضا النفسي لأنها أدت واجبها على أكمل وجه وأخلصت في عملها وخصصت له كل وقتها وفي المقابل حصلت على حب الناس لها وثقتهم فيها وإن أحسن تكريم لها هو حب الناس.

وتابعت هاجر سعد الدين خلال برنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامي "حسام الدين حسين"، المذاع عبر الفضائية "المحور"، أن الناس إلى الأن يحاولون الاتصال بها للاطمئنان عليها ومعرفة بعض الأحكام وبعض المواضيع التي تخصهم وهذا أمر يسعدها بشكل كبير، متابعة أنها كانت في برنامجها تستمع لمشاكل الناس وكان يأتي لها آلاف الجوابات وكانوا يصنفون الجوابات إلى جوابات لمشاكل الأسرة وجوابات للمواريث وجوابات للتفسير.

لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة

وأضافت هاجر سعد الدين أنها قدمت برنامج "رأي الدين" لمدة 30 عام وأنها دائما تحب تبسيط المعلومات حتى يفهمها كل الناس، المثقف ورجل الشارع والمتعلم والغير متعلم لتكون الرسالة إلى كل الطبقات المجتمعية، ومؤكدة أن لا يوجد فرق بين المرأة والرجل وأنها نجحت بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تخصصها، وتعاون جميع العاملين معها وكان يسود بينهم الحب والتفاهم.