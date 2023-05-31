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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمر زهران: صفاء أبوالسعود ادتني فرصة عمري واشتغلنا سوا 13 سنة |فيديو

عمر زهران و صفاء
عمر زهران و صفاء ابو السعود

كشف الممثل والمخرج عمر زهران، عن مواقف جمعته بالفنانة “صفاء أبو السعود”، موضحا أنه قام بتسجيل حلقة معها بعد عمله لمدة 3 سنين بالتليفزيون المصري.

وأضاف عمر زهران، خلال لقائه ببرنامج "الستات"المذاع على فضائية "النهار"، أنه تم إسناد أحد البرامج الذي سمي بـ "ضيوف مصر" لتشجيع السياح أن يأتوا إلى مصر، ووقتها كانوا المرشحين لهذا البرنامج هم 5 مخرجين و هو من ضمنهم، و لكنه نفذ الفكرة بطريقة غيرهم.

بداية معرفته بـ صفاء أبو السعود

وأوضح عمر زهران، أنه قام بتسجيل حلقة واحدة فقط ولكنها نجحت بشكل كبير، لدرجة جعلت الإعلامية "سهير الأتربي" تقدم بمهرجان الإذاعة و التليفزيون بهذه الحلقة، و بالصدفة رأت "صفاء أبو السعود" الحلقة وطلبت أن يجتمعوا معا في برنامج، معقبا: " ادتني فرصة عمري".

و أشار، إلى أنهم بالفعل قاموا بأول برنامج ينطلق بقناة "A R T "، و سمى بـ" أوراق سينمائية"، و كان مُعدا ومخرجا له و يعتبر من أنجح البرامج وقتها، و ظل يعمل مع صفاء أبو السعود لمدة 13 سنة متواصلة.

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