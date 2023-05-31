شيف : الشوكولاتة ليست ترفيهية .. ويمكن تسد فجوة في الاقتصاد

أكدت ميرفت الدسوقي شيف وصانعة الشيكولاتة، أن الشيكولاتة ليست منتج رفاهية ويمكن أن تسد فجوة في الإقتصاد، فهي منتج مهم لا يمكن الاستغناء عنه.

وأشارت ميرفت الدسوقي، خلال لقائها ببرنامج"السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دي ام سي"، إلى أنه تمت دورات تدريبية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة إلى القرى، موضحة أن ذلك كان تحدي بالنسبة لها.

وأوضحت ميرفت الدسوقي، أن هدفها إنتاج منتج عالى الجودة بصناعة مصرية، وأن كل دورة تضم 10 من الفتيات المتدربات.

ومن جانبها أكدت إيمان السيد، مشرفة المتدربات بمبادرة صناعة الشيكولاتة، أن هناك العديد من الفتيات مقبلين على هذه المبادرة، و تتراوح أعمارهم من سن 18 إلى 45 سنة.