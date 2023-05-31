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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الشوربجي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2023

صدى البلد

تأهل اللاعب الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف الرابع عالمياً إلى دور نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش ٢٠٢٣ البلاتينية، بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد على اللاعب النيوزيلندي بول كول المصنف الخامس عالمياً.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي؛ ٨:١١ ،١١:٤،١١:٥،١١:٩.

ويتطلع الشوربجي الآن إلى مواجهته في الدور نصف النهائي للفائز من مواجهة المصريين مصطفى عسل المصنف الثاني عالمياً ونظيره مازن هشام المصنف التاسع عالميا.

ويعتبر الشوربجي واحداً من أبرز نجوم لعبة الإسكواش في العالم، ويسعى جاهداً للفوز بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش ٢٠٢٣ البلاتينية، والتي تعد من أهم البطولات في هذه الرياضة.

ومن المؤكد أن اللاعب الإنجليزي محمد الشوربجي سيقدم أداءً قوياً في الدور النصف النهائي، وسيسعى جاهداً لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

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