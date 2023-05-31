أحمد موسى يقدّم التهانئ لـ الملك عبدالله بمناسبة زفاف ولي العهد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن غدًا حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله علي الآنسة رجوة آل سيف، موضحًا أن هذا الحفل سينقل من خلال جميع القنوات.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن غدًا إجازة رسمية فى الأردن، وذلك بسبب الحضور لـ التهنئة من جميع الدول.



ولفت إلى أن الحفلات تتم على مدار الأسبوع الماضي، وهناك حضور كبير جدًا، وأنه منذ فترة لم نشهد حفل زفاف ملكياً.

وتقدم الإعلامي أحمد موسى، بالتهنئة للملك عبد الله الثاني عاهل الأردن والشعب الأردني بـ مناسبة حفل الزفاف.



وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقاطع فيديو من الحفلات التى تتم حاليًا في الأردن وتابع أحمد موسى: "نحب الشعب الأردني، وسعداء بالحفل، وتقول لـ الجميع مبروك".

تتوجه الأنظار غدًا الخميس الأول من يونيو 2023 إلى العاصمة الأردنية عُمان التي ستشهد مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله علي الأنسة رجوة آل سيف.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن عطلة رسمية في عموم البلاد يوم غد الخميس وستكون هناك إغلاقات من الساعة الثالثة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساء لمسار موكب ولي العهد الذي سيبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمّان حيث يعقد حفل عقد القران ومن ثم الاتجاه الى قصر الحسينية لبدء حفل استقبال للضيوف من الدول الصديقة والشقيقة منهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة، حيث بدأ توافد الضيوف منذ أمس لحضور مراسم الاحتفال.

الموكب الملكي الذي سينطلق من قصر زهران برفقة الموكب الأحمر، سيمر من عدة مناطق في العاصمة عمّان حيث سيتاح للجمهور الترحيب ورؤية الموكب الى جانب شاشات عرض خصصت في عدة مناطق ليتاح للجمهور رؤية مراسم الزفاف وسيتم ارسال ترددات للبث المشترك للموكب وعقد القران والزفاف الى جانب تخصيص المنطقة المقابلة لقصر زهران للتغطية الاعلامية (المركز الإعلامي) .