عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يقدّم التهانئ لـ الملك عبدالله بمناسبة زفاف ولي العهد

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني و خطيبته

 أكد الإعلامي أحمد موسى، أن غدًا حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله علي الآنسة رجوة آل سيف، موضحًا أن هذا الحفل سينقل من خلال جميع القنوات.

txt

الأردن.. الملك عبدالله يطلب من ولي العهد وضع مخافة الله بين عينيه

txt

شاهد| ولي العهد الأردني يشارك في رقصات شامية قبل حفل زفافه


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن غدًا إجازة رسمية فى الأردن، وذلك بسبب الحضور لـ التهنئة من جميع الدول.


ولفت إلى أن الحفلات تتم على مدار الأسبوع الماضي، وهناك حضور كبير جدًا، وأنه منذ فترة لم نشهد حفل زفاف ملكياً.
وتقدم الإعلامي أحمد موسى، بالتهنئة للملك عبد الله الثاني عاهل الأردن والشعب الأردني بـ مناسبة حفل الزفاف.


وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقاطع فيديو من الحفلات التى تتم حاليًا في الأردن وتابع أحمد موسى: "نحب الشعب الأردني، وسعداء بالحفل، وتقول لـ الجميع مبروك". 

تتوجه الأنظار غدًا الخميس الأول من يونيو 2023 إلى العاصمة الأردنية عُمان التي ستشهد مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله علي الأنسة رجوة آل سيف.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن عطلة رسمية في عموم البلاد يوم غد الخميس وستكون هناك إغلاقات من الساعة الثالثة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساء لمسار موكب ولي العهد الذي سيبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمّان حيث يعقد حفل عقد القران ومن ثم الاتجاه الى قصر الحسينية لبدء حفل استقبال للضيوف من الدول الصديقة والشقيقة منهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة، حيث بدأ توافد الضيوف منذ أمس لحضور مراسم الاحتفال.

الموكب الملكي الذي سينطلق من قصر زهران برفقة الموكب الأحمر، سيمر من عدة مناطق في العاصمة عمّان حيث سيتاح للجمهور الترحيب ورؤية الموكب الى جانب شاشات عرض خصصت في عدة مناطق ليتاح للجمهور رؤية مراسم الزفاف وسيتم ارسال ترددات للبث المشترك للموكب وعقد القران والزفاف الى جانب تخصيص المنطقة المقابلة لقصر زهران للتغطية الاعلامية (المركز الإعلامي) .

 

أحمد موسى حفل زفاف الأمير الحسين رجوة آل سيف قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

ترشيحاتنا

تأجيل قروض المزارعين | طلب علني من نقيب الفلاحين بسبب المانجو

بسبب المساعدات العسكرية.. تحذير عاجل من فرنسا لـ أوكرانيا

اليابان ترفض زواج المثليين ومحاكم طوكيو تتهم الحكومة بانتهاك الدستور

نادي القضاة يهنىء المستشار عبد المجيد محمود بالفوز بجائزة الدولة التقديرية

الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من مباراة المقاولون

أزمة حورية فرغلي ومديرة أعمالها.. شيرين أكمل : اتصدمت من تصريحاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندها 29سنة والـ«باتشينو 82»|شاهد صور الكويتية نور الفلاح تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تأثير اختيار الفنانات تسريحات وماكياج مناسبين لأعمالهن .. مصفف شعر يكشف |خاص

تصدرت التريند .. طريقة عمل البامية الويكا

أحمد العوضي يأكلها بدمائها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ