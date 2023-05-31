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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكَل كبدة نيّة| ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضي مازحة : طلّقني

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز والعوضي

طرح الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له من كواليس تسجيل حلقة مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ضمن حلقات برنامجها الشهير صاحبة السعادة.

وظهر العوضي خلال الصورة يأكل فص من الكبدة "النية" وهو ما أثار اندهاش الكثيرين من جمهوره، والأغرب رد فعل زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

 

رد فعل ياسمين عبد العزيز 

صورة ضوئية من رد فعل ياسمين عبد العزيز

وحرصت ياسمين عبد العزيز على مداعبة زوجها أحمد العوضي وقامت بالتعليق على الصورة قائلة : إيه ده.. طلقني، مع وضع إيموشن يعبر عن مداعبتها للعوضي.

 

أحمد العوضي 

أحمد العوضي يحتفل بنجاح ضرب نار

وتأتي هذا الحلقة والتى يظهر فيها مع صاحبة السعادة للاحتفال بنجاح مسلسله الأخير ضرب نار والذى خاض به موسم رمضان الماضي مع زوجته ياسمين عبد العزيز.
 

أبطال ضرب نار 

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين. 

 

قصة مسلسل ضرب نار 

مسلسل ضرب نار مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.

الفنان احمد العوضي اسعاد يونس ضرب نار ياسمين عبد العزيز

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