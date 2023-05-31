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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مجلس جامعة الأزهر يكرم جمعة سند بسبب جائزة أراسكو والتميز العلمي

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

كرم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الدكتور جمعة سند، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط؛ لحصوله على جائزة أراسكو لعام 2022م؛ تقديرًا لإسهاماته البحثية فى وضع حلول مبتكرة لمشكلة المياه في الوطن العربي.

الدكتور جمعة سند

تأتي الجائزة نظير الأعمال البحثية التي تقدم بها الدكتور جمعة في مجال تطبيقات النانو تكنولوجي في معالجة المياه.

وقد تسلم الجائزة السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية بدولة قطر، وقد حملت الجائزة عنوان: «حلول لمشكلة نقص المياه في الوطن العربي».

الجائزة خُصصت للبحوث العلمية التطبيقية، التي تسهم في حل مشكلة نقص المياه الصالحة للاستخدام الآدمي بجميع أشكاله في بلداننا العربية، وتم اختيار موضوع الجائزة لهذا العام بناء على مجموعة عوامل، من أهمها: أهمية الزمن المائي في الدول العربية وارتباطه بعدة مشاكل وأزمات تواجه المواطن العربي.

وقد تم إدراج اسم الدكتور جمعة سند ابن جامعة الأزهر في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2٪ من العلماء في العالم في عامي 2020و2021م، ونشر الدكتور جمعه أكثر من 137 بحثًا علميًّا فى مجلات دولية مصنفة و22 فصلًا في كتب متخصصة حول مجموعة واسعة من مجالات البحث متعددة التخصصات، بما في ذلك المواد متعددة الوظائف، وتكنولوجيا النانو، والمكثفات الفائقة، ومعالجة المياه، واستشعار الرطوبة، والاستشعار الحيوي، والتآكل، وتوصيل الأدوية، ويتمتع ابن جامعة الأزهر بأن لديه أكثر من 4539 استشهادًا، ومؤشر هيرش 40، إضافة إلى ذلك فإنه عضو في الجمعيات العلمية الوطنية والدولية، مثل: الأكاديمية العالمية للعلوم (التواس)، والأكاديمية الأفريقية للعلوم، والجمعية الكيميائية الأمريكية، والجمعية الملكية للكيمياء، واللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية، والأكاديمية المصرية الشابة للعلوم.

وهو محرر لعديد من الكتب، مثل: تقنيات إعادة تدوير النفايات لتصنيع المواد النانوية سبرنجر، 2021م، والمواد القابلة للتحلل الحيوي سبرنجر، 2022م.

كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق تحصل على شهادة الاعتماد

كما قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق، برئاسة الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، عميد الكلية، والدكتور وجيه محمد زكريا عمران، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح محمد أحمد عليوة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ بمناسبة حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، تلك الكلية المتميزة والتي تعد قبلة علمية وسطية معتدلة تخرج فيها الآلاف من سفراء الأزهر الشريف حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

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