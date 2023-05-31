منى زكي عن الهجوم على بوستر تحت الوصاية: مش بشوف أي ست قبيحة

علقت الفنانة منى زكي، على نجاح مسلسل تحت الوصاية في شهر رمضان الماضي، وتحدثت عن كواليس تصوير المسلسل .

وقالت منى زكي في حوارها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج " soldout،:" لم أتوقع نجاح المسلسل بشكل كبير ".

وأضافت منى زكي :" مع دخول الحلقة السابعة من المسلسل بدأنا نشعر بأن المسلسل يحقق نجاح كبير ورأينا ردود فعل إيجابية كثيرة ".

وتابعت منى زكي :" كلنا اجتهدنا وتعبنا في المسلسل بشكل كبير حيث كان يتم حمل معدات التصوير في البحر والانتقال من مركب لأخرى وكنا نقوم بالتصوير لمدة 20 ساعة يوميا على المراكب ".

وعن الهجوم الذي تعرض له بوستر المسلسل عند طرحه :" أنا مش شايفة إن الصورة قبيحة وانا مش بشوف أي ست قبيحة ، وكل ست عندها شيء يعبر عن شخصيتها ".