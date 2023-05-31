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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة .. الأحد

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الإدارات التعليمية تبدأ الأحد القادم الموافق 4 يونيو تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ولمدة خمسة عشر يوماُ من تاريخ اعلان النتيجة وبرسوم قدرها 35 جنيها للمادة .

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 ( الدور الأول )، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة .

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع  والمكفوفين ١٠٠ % .

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

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