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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ماذا فعلت الدولة لينمو المعروض النقدي إلى 6.41 تريليون جنيه| تفاصيل

المعروض النقدي -
المعروض النقدي - سعر الدولار

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الأربعاء، نمو المعروض النقدي (ن2) 25.76% في أبريل على أساس سنوي، ووفقا للبيانات، بلغ المعروض النقدي 8.06 تريليون جنيه (261.3 مليار دولار) ارتفاعا من 6.42 تريليون جنيه في نفس الشهر العام الماضي.

زيادة نمو المعروض النقدي

كان البنك المركزي، توقع أن تتلقى البلاد خلال 12 شهرًا بين أبريل 2023 وحتى مارس 2024، نحو 15.2 مليار دولار على الأقل، بحسب بيانات منشورة على موقعه الإلكترونى.

وقال البنك فى بيانات التدفقات قصيرة الأجل المحددة سلفًا، والمؤثرة على احتياطى النقد الأجنبى، إن الدولة ستتلقى 6.76 مليار دولار أقساط قروض مُفرج عنها، بخلاف 9.2 مليار دولار مبيعات قناة السويس للعملة الأجنبية.

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وخلال الفترة من مايو وحتى يوليو 2023، من المتوقع أن تتلقى مصر 2.66 مليار دولار بينها 1.13 مليار دولار دفعات ديون، و1.53 مليار دولار مبيعات قناة السويس، وخلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2024، ستتلقى 11.956 مليار دولار بينها 5.07 مليار دولار دفعات ديون، و6.9 مليار دولار مبيعات قناة السويس من العملة الأجنبية وفقا لصحيفة "البورصة" المصرية.

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المعروض النقدي - سعر الدولار

أسعار الدولار اليوم

ونتيجة لهذا مضاف لإلى جهود الدولة لخفض سعر الدولار، استقر سعر الدولار الأربعاء 31 مايو، مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الثلاثاء، وجاءت كالتالي: 

  • البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • صرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك
المعروض النقدي - سعر الدولار

أسباب تراجع الدولار

وضعف الطلب على الدولاردفع التجار إلى تقليل النشاط، ويرجع السبب وراء تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، إلى تحركات الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في:

  • إعلان تنفيذ صفقتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ما يشير إلى عزم الحكومة إلى المضي قدماً في تنفيذ البرنامج خلال العام الحالي.
  • قرار مجلس الوزراء بإعفاء الذهب الوارد من الخارج بصحبة الوافدين من الرسوم والجمارك باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي تحتسب على المصنعية فقط. وتسبب القرار في تراجع كبير في أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأيام الماضية.
  • استمرار الحكومة في الإفراج عن البضائع وخاصة الأعلاف التي كانت مكدسة في الموانئ والتي كانت أحد أهم أسباب لجوء المستوردين إلى السوق السوداء وبالتالي زيادة المضاربات على الدولار وارتفاع أسعاره إلى مستوى 42 جنيهاً في تعاملات الأسبوع الماضي.
  • وكان أحد العوامل التي أدّت إلى انخفاض الطلب على الدولار هو دعوة رابطة تجار السيارات في البلاد أعضاءها إلى التوقف عن الشراء من السوق الموازية.
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انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية بسبب الدولار

وتراجع نشاط المضاربين في التعاملات الأخيرة، مع غياب الطلب على الدولار الذي جرى تداوله في السوق الموازية عند مستويات 35 إلى 36 جنيهاً، وتسبب هذا التراجع العنيف في أسعار الصرف في تكبد غالبية التجار والمضاربين لخسائر عنيفة.

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