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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد عزة لبيب.. حماتها نجمة معروفة وتعتبرها كأمها

عزة لبيب
عزة لبيب

تحتفل اليوم الخميس 1 يونيو، الفنانة عزة لبيب، بعيد ميلادها الـ 65، إذ بمثل هذا اليوم عام 1958، ودرست في كلية الآداب بجامعة القاهرة ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. 

التحقت عزة لبيب، بالعمل مع الفنان محمد صبحي في أكثر من عمل مسرحي، منها مسرحيتا "الهمجي" و"وجهة نظر"، وفي الجزء الأول من مسلسل "يوميات ونيس"، وتألقت أيضا في مسلسل "أوراق مصرية" و"زيزينيا" و"أرابيسك" و"برج الأكابر" و"هبة رجل الغراب".

 

أعمال عزة لبيب 

وقدمت عزة لبيب، مسلسلات: (أرابيسك، زيزينيا، "وراق مصرية، برج الأكابر، هبة رجل الغراب)، وكان ظهورها في مسلسل «هبة رجل الغراب»، سبيلًا لتسليط الضوء عليها مرة أخرى بشكل كبير، حيث قدمت دور والدة «هبة» في المسلسل.

وشاركت عزة لبيب في بعض المسرحيات، منها: (زيزو موهوب زمانه، زيزو ديجتال، وسافرت عام 2002 إلى كندا مع زوجها الدكتور أحمد الشربيني، رئيس المعهد القومي للاتصالات، وهو ابن الفنانة ليلى طاهر، ثم عادت لتعمل في المسرح.

 

عزة لبيب وحماتها 

الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، هي حماة الفنانة عزة لبيب، وتتحدث  "عزة" عن علاقتها القوية بها في تصريحاتها، قائلة: «تواجدي مع حماتي في منزل واحد ساعد في تقرب العلاقة بيننا، خصوصا أن ابنتي تدرس في الخارج وزوجي يسافر كثيرا، وتعلمت منها الكثير والكثير»، لافتة إلى وجود عادات ثابتة يفعلونها سويا مثل الإفطار طوال شهر رمضان معًا.

وعبرت عزة لبيب، عن حبها للفنانة ليلى طاهر، قائلة: «عوضتني عن والدتي الله يرحمها وبتخاف علي أوي، ولم أشعر باليتم أبدا بسببها»، وفي لقائها على نايل دراما، قالت "عزة" عن سبب غيابها عن الساحة الفنية: «المعادلة في الجمع بين العائلة وظروف عملي كانت صعبة، خصوصًا إذا كان هناك مسؤولية في هذا العمل، كما كنت خلال إداراتي للمسرح القومي».

 

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