خبير مصرفي: أغلب البطاقات البنكية مسبقة الدفع يستخدمها صغار السن|فيديو

علق ماجد أدوار، الخبير المصرفي، على قرار وقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية سواء للسحب النقدي أو الشراء "أون لاين" بأي عملة أجنبية.

وقف البطاقات البنكية مسبقة الدفع

وقال ماجد أدوار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن أغلب البطاقات البنكية مسبقة الدفع يستخدمها صغار السن.

وذكر ماجد أدوار ،أن سداد أي مشتريات إلكترونيا (أون لاين) سواء من داخل أو خارج مصر بأي عملة أجنبية تدخل ضمن التعاملات التي ينطبق عليها القرار بسبب التعامل بعملة أخرى غير المحلية.

وأشار ماجد أدوار، إلى أن وقف البطاقات البنكية مسبقة الدفع الدفع، يسهم في ترشيد الاستهلاك في ظل الظروف العالمية المختلفة.



