تفاصيل وأسعار حفل على الحجار بساقية الصاوى .. السبت

يحيي الفنان على الحجار حفلا غنائيا يوم السبت المقبل 3 يونيو على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى.

وتم طرح التذاكر بسعر 150 جنيها،ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام التاسعة مساء.

ومن المقرر أن يقدم على الحجار باقة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من القيم النبيلة أبرزها :" مافيناش م الخوف ، نويت اغني ، حنخبي ليه ، يا موجة يا زرقة ، إنت المدد ، الحلواني ، الزين والزينة ، روحي بتتنقل ، أهو دا اللي صار ياسيد ، مبسوطين ، زي الهوي ، بطلة حكايتي ، تيجيش نعيش ، العروسة ، لما الشتا ، إضحك لوجه الله، إسكندراني ، مغرم صبابة ، عارفة ، حرمآ ياسيدي.

يذكر أن الفنان الكبير على الحجار اعتاد علي المشاركة بشكل منتظم فى الحفلات تنظمها ساقية الصاوى على مسارحها.

على الحجار ورامز جلال

وأعلن المطرب على الحجار أنه وقع ضحية الفنان رامز جلال، وقال على الحجار، في تصريحات لبرنامج «اللعب مع الكبار»، الذي تقدمه هبة حسب، على راديو إنرجي 92.1: «أنا اتورطت ورطة كبيرة جدًا، بالموقف اللي حصل معايا من رامز جلال وقيامه بالمقلب».

وأضاف على الحجار: «ابنتي من محبي رامز جلال ومتابعته وبيكون معانا على الفطار كل يوم، بنتي مستنية تشوفني جدًا، للأسف هي مش حاسة إن في إهانة حصلت ليا بالموقف ده".

وأكمل: «الغريب أن رامز في مقدمته التي يبدأ بها الحلقة تحدث عن تاريخي ولكن للأسف كنت ضحية له في برنامجه».