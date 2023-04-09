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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الحجار يحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية.. اليوم

على الحجار
على الحجار

يحيى الفنان على الحجار حفلا غنائيا اليوم الأحد فى أوبرا سيد درويش بالإسكندرية وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

ويشدو على الحجار بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره منها القاهرة والزين والزينه والمال والبنون وذئاب الجبل.

 

وتغنى على الحجار بباقة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من القيم النبيلة وذلك فى حفل الأخير بالأوبرا وكان منها رمضان كريم ، خلق الله ، يا رب ، انا كنت عيدك ، رمى رمشة ، في قلب الليل ، ليلى ، مسألة مبدأ، أهو دا اللي صار يا سيد ، المال والبنون ، الحضرة زينبي ، مافيناش م الخوف ، نويت اغني ، حنخبي ليه ، يا موجة يا زرقة ، إنت المدد ، الحلواني ، الزين والزينة ، روحي بتتنقل ، أهو دا اللي صار ياسيد ، مبسوطين ، زي الهوي ، بطلة حكايتي ، تيجيش نعيش ، العروسة ، لما الشتا ، إضحك لوجه الله، إسكندراني ، مغرم صبابة ، عارفة ، حرمآ ياسيدي.

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على الحجار ورامز جلال

وأعلن المطرب على الحجار أنه وقع ضحية الفنان رامز جلال، وقال على الحجار، في تصريحات لبرنامج «اللعب مع الكبار»، الذي تقدمه هبة حسب، على راديو إنرجي 92.1: «أنا اتورطت ورطة كبيرة جدًا، بالموقف اللي حصل معايا من رامز جلال وقيامه بالمقلب».

 

وأضاف على الحجار: «ابنتي من محبي رامز جلال ومتابعته وبيكون معانا على الفطار كل يوم، بنتي مستنية تشوفني جدًا، للأسف هي مش حاسة إن في إهانة حصلت ليا بالموقف ده".

 

وأكمل: «الغريب أن رامز في مقدمته التي يبدأ بها الحلقة تحدث عن تاريخي ولكن للأسف كنت ضحية له في برنامجه».

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