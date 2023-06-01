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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اليوم العالمي للوالدين.. كيف يمكن حل خلافات العائلات بشكل صحيح

اليوم العالمي للوالدين..
اليوم العالمي للوالدين.. كيفية حل خلافات العائلات

عيد الأم والأب هو مناسبة مهمة تتيح للعائلات فرصة للاحتفال بوجودهما وبالدور الذي يلعبانه في حياتهما. ومع ذلك، فإن الخلافات والصراعات قد تحدث في أي علاقة عائلية، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الأبناء والوالدين. وبالتالي، فإن إدارة الخلافات بشكل صحيح يمكن أن يساعد على تحسين العلاقة العائلية بصورة عامة.

في اليوم العالمي للوالدين.. خطوات يمكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الأسرية

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 فى اليوم العالمي للوالدين.. كيف يمكن للعائلات التعامل مع الخلافات بشكل صحيح؟

 فى اليوم العالمي للوالدين كيف يمكن للعائلات التعامل مع الخلافات بشكل صحيح

قدم الدكتور سلمان أمام أخصائي الطب النفسي، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، بعض النصائح التي يمكن اتباعها للتعامل مع الخلافات بشكل صحيح:

1. الاستماع بانفتاح: يجب على جميع الأطراف في النزاع الاستماع بانفتاح إلى وجهات نظر بعضهم البعض. يجب الاستماع بشكل جيد وبدون انقطاع لفهم الآخرين ومشاعرهم ومواقفهم.

2. التحدث بصراحة واحترام: يجب أن يتحدث كل فرد بصراحة وباحترام تام للآخرين، حتى وإن كانت الآراء مختلفة. يجب تجنب الهجوم الشخصي والانتقادات الغير بناءة.

3. البحث عن حل وسط: يجب العمل على البحث عن حل وسط يرضي جميع الأطراف. يمكن البحث عن خيارات مختلفة ومناقشتها بشكل هادئ ومنطقي.

4. تحديد القضايا المهمة: يجب على الأطراف في النزاع التركيز على القضايا الأساسية والمهمة، وتجنب الخوض في التفاصيل الثانوية والتافهة.

5. العفو والتسامح: يجب تذكير جميع الأطراف بأهمية العفو والتسامح، والعمل على تجاوز الصعوبات والأخطاء بشكل بناء وإيجابي.

6. البحث عن المساعدة الخارجية: في بعض الأحيان، يمكن أن يكون من الصعب على الأسرة حل النزاع بمفردها، وفي هذه الحالة يمكن البحث عن المساعدة الخارجية، مثل استشارة خبير في العلاقات الأسرية أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المتاحة في المجتمع المحلي.

وأختتم “ أخصائي الطب النفسي ” بأنه يجب تذكير جميع أفراد الأسرة بأن الخلافات والصراعات العائلية هي جزء من الحياة والعلاقات الإنسانية، ويجب أن يتعلم الجميع كيفية التعامل معها بشكل صحيح وإيجابي، لتحسين العلاقات العائلية والمحافظة عليها على المدى الطويل.

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