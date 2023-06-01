أسماء أبواليزيد تنشر صوراً جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.. شاهد

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت أسماء أبو اليزيد في إطلالة متميزة مرتدية فستاناً برتقالياً طويلاً، ومعتمدة علي الميكاب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

وهنأ عدد كبير من نجوم الفن، الفنانة أسماء أبو اليزيد بعد خطوبتها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب في التعليقات بعد نشر صورهما على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتبت الفنانة ليلي أحمد زاهر" مبروك"، الفنانة مني زكي "مبروك ربنا يسعدكم"، الفنان أكرم حسني"مبروك ياعروسة"، والفنانة ميرنا نور الدين" مبروك ياجميلة".

وأيضاً الفنانة شيماء سيف"مبروك ياحببتي ربنا يسعدكم ويتتملكم بالف خير"،والفنانة رانيا يوسف"مبروك ياحببتي ربنا يسعدكم".

وغيرهم من الفنانين الذين تفاعلوا معاها عبر التعليقات ووضع القلوب الحمراء متمنين لهما السعادة في حياتهم القادمة.