عرض الخميس.. اشتري موبايل iPhone SE جديد بـ 4500 جنيه فقط

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف آيفون iPhone SE 2020 في موقع Walmart الأمريكي، ليصل سعره سعره بعد الخصم إلى 149 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4500 جنيه مصري تقريبا).

iPhone SE 2020

مواصفات هاتف iPhone SE 2020

تعد الشاشة في iPhone SE 2020 من نوع Retina IPS LCD والوانها 196 مليون لون، بقياس 4.7 بوصة ونسبة استحواذ الشاشة 65.4% من واجهة الهاتف، ويوجد طبقة حماية Ion-strengthened glass, oleophobic coating. وتبلغ دقة الشاشة HD+ 750*1344 بيكسل وكثافة البيكسلات 325 بيكسل لكل بوصة.

يدعم iPhone SE 2020 شبكات الجيل الثاني والثالث وايضاً شبكات الجيل الرابع ويقدم اداء ممتاز من ناحيه الشبكة.

ويدعم iPhone SE 2020 هاتف شريحتين الاولى من نوع Nano والثانية من نوع eSIM كما يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار IP67 لمسافة 1 متر ولمدة 30 دقيقة.

بالنسبه للأداء فهاتف iPhone SE 2020 يقدم اداء قوي جداً بفضل معالج آبل A13 Bionic سداسي النواة وتكنولوجيا 7 نانو متر (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) ، مع معالج الرسوميات فى الموبايل Apple GPU (4-core graphics)، مقترنا ب بثلاث نسخ من حيث المساحة الداخلية 64-128-256 جيجا مع 3 جيجا رام ولا يدعم تركيب كارت ميموري.

يقدم هاتف iPhone SE 2020 الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل بفحة عدسة F/1.8 وتدعم تصوير الفيديو [email protected]/60fps. ومن خصائص الكاميرا:فلاش خلفي رباعي-HDR-Panorama ، بجانب الكاميرا الأمامية 7 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2 وتدعم تصوير الفيديو بدقة [email protected]

تبلغ سعة بطارية الموبايل iPhone SE 2020 بسعة 1821 ملى امبير تدعم الشحن السريع 18 وات,ولكن الشاحن المرفق فى العلبة 5 وات فقط ويجب عليك شراء الشاحن السريع.