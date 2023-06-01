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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

البرلمان العربي يؤكد أهمية توسيع مجالات التعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود

صدى البلد

   أكد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أهمية توسيع مجالات التنسيق والتعاون مستقبلاً مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، من خلال بلورة خطط عمل وبرامج مشتركة حول الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها عادل العسومي ووفد البرلمان العربي المرافق له، مع وفد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل؛ وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.
وشدد العسومي - خلال الاجتماع - على أهمية الاستفادة من تجارب الوكالة وخبراتها الواسعة في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء، وخاصةً فيما يتعلق بمسألة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفتح قنوات قانونية سليمة لمعالجة هذه المسألة في ظل ما يشهده العالم حاليا من موجات عالية من النزوح والهجرة، بالإضافة إلى خبراتها في مجالات مراقبة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وأمن الحدود ومكافحة عمليات التهريب.
ومن جانبه، قدم وفد الوكالة عرضًا شاملا حول تكوينها ودورها وآلية عملها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة عابرة الحدود والاتجار بالبشر، كما ثمن وفد الوكالة الجهود والمبادرات التي يبذلها البرلمان العربي، والتأكيد على دوره المحوري في الدفاع عن قضايا ومصالح الشعوب العربية خاصةً في الموضوعات التي تتقاطع مع أعمال الوكالة.
وأعرب وفد الوكالة عن تطلعه لفتح قنوات التعاون والتنسيق مع البرلمان العربي خدمةً للقضايا والمجالات التي تهم الجانبين.
واتفق الجانبان على أهمية استمرار تضافر الجهود خاصة فيما يتعلق بأمن الحدود والمناطق الحدودية وتطوير قدرات الكوادر العربية المعنية بهذا المجال، كما اتفقا على أهمية رفع الوعي المجتمعي المناهض لمسألة الهجرة غير الشرعية في ظل ما تتكبده بعض الدول من أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة احتضانها لملايين اللاجئين على أراضيها.
وفي ختام الاجتماع، سلم العسومي، وفد الوكالة درع البرلمان العربي؛ تثمينًا لدورهم وجهودهم، مع دعوتهم لحضور فعاليات وجلسات البرلمان والمرصد العربي المزمع عقدها خلال المرحلة القادمة.
ضم وفد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، عددا من ممثلي الإدارات المعنية بالحقوق الأساسية، ووحدة تحليل المخاطر ومراقبة الحدود، ووحدة التعاون الدولي.
 

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