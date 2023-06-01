عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت يكرم عميد إعلام القاهرة لحصول الكلية على الاعتماد الدولي AQAS الألمانية

تكريم عميدة اعلام
تكريم عميدة اعلام القاهرة

كرم الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الجامعة الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام لجهودها البارزة مع فرق العمل ووكلاء الكلية والتى ادت الى حصول الكلية علي الاعتماد الدولي لجميع برامجها الدراسية من مؤسسة AQAS الالمانية ، كما وجه الشكر للدكتورة ليلي عبد المجيد لدورها البارز في الحصول علي الاعتماد الدولي.

txt

طفولة مبكرة القاهرة تعلن عن ورشة مجانية للطلاب.. تفاصيل

txt

آثار القاهرة: الامتحانات أسئلتها متنوعة تقيس كافة المهارات والمعارف

تكريم عميدة اعلام القاهرة
تكريم عميدة اعلام القاهرة
تكريم عميدة اعلام القاهرة1
تكريم عميدة اعلام القاهرة1

وكان شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حفل ختام مهرجان "إبداع 11" والذى حصدت فيه جامعة القاهرة 17 جائزة - في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. 

ويأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ورئيسي جامعتى الأقصر الدكتور حمدي حسين وقناة السويس الدكتور ناصر مندور، وعدد من نواب رؤساء الجامعات المشاركة فى المهرجان، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

وتضمن حفل ختام المهرجان، العديد من الفقرات الفنية التي قدمها طلبة وطالبات الجامعات، منها مقطوعة موسيقية من أداء طلاب جامعة قناة السويس وجامعة المنصورة وأكاديمية الفنون، وبمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، وغناء جماعي بعنوان "قديم وجديد" أداء جامعات قناة السويس وبنها وبني سويف، وفقرة غنائية لضيف شرف الحفل الفنان أحمد جمال.

الدكتور محمد الخشت جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام الاعتماد الدولي الدكتور ليلي عبد المجيد Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

اليوم عبر الرابط.. مديرية تعليم القاهرة تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

موضوعات متعلقة

سياسة واقتصاد القاهرة أطلقت ماراثون الامتحانات اليوم.. تفاصيل

عميد الدراسات العليا لتربية القاهرة: عقدنا درجات علمية مشتركة مع الجامعات الأمريكية

كليات جامعة القاهرة: الامتحانات تسير وفق الخطة الموضوعة

تعرف على الدورات التدريبية بمركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة

ترشيحاتنا

حكاية المادة 68 من الدستور المصري.. وسر طرحها بجلسات الحوار الوطني| تفاصيل

الأوقاف تخصص مجالس الإفتاء بالمساجد للحديث عن فقه الحج

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

مش عايزة أغلط .. منى زكى تكشف عن رأيها فى مسلسل "جعفر العمدة"

الكرملين: بوتين يتابع باستمرار تقارير الأحداث في بيلجورود

التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة أبو العينين الخيرية يكرمون الطلاب الوافدين الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العاصفة الترابية.. 9 نصائح لحماية حيوانك الأليف

شاهد.. لحظات مروعة لانقلاب سيارة فتاة 120 قدما في الهواء بأمريكا

احذر.. 7 أعراض إذا ظهرت عليك يجب التوجه إلى المستشفى فورا

احذري.. تعرض فتاة لمشكلة كبيرة في وجهها بسبب حيلة منتشرة على الإنترنت

فيديو

مفاجآت مالية وعاطفية وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ