الخشت يكرم عميد إعلام القاهرة لحصول الكلية على الاعتماد الدولي AQAS الألمانية

كرم الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الجامعة الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام لجهودها البارزة مع فرق العمل ووكلاء الكلية والتى ادت الى حصول الكلية علي الاعتماد الدولي لجميع برامجها الدراسية من مؤسسة AQAS الالمانية ، كما وجه الشكر للدكتورة ليلي عبد المجيد لدورها البارز في الحصول علي الاعتماد الدولي.

تكريم عميدة اعلام القاهرة تكريم عميدة اعلام القاهرة1

وكان شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حفل ختام مهرجان "إبداع 11" والذى حصدت فيه جامعة القاهرة 17 جائزة - في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ورئيسي جامعتى الأقصر الدكتور حمدي حسين وقناة السويس الدكتور ناصر مندور، وعدد من نواب رؤساء الجامعات المشاركة فى المهرجان، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

وتضمن حفل ختام المهرجان، العديد من الفقرات الفنية التي قدمها طلبة وطالبات الجامعات، منها مقطوعة موسيقية من أداء طلاب جامعة قناة السويس وجامعة المنصورة وأكاديمية الفنون، وبمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، وغناء جماعي بعنوان "قديم وجديد" أداء جامعات قناة السويس وبنها وبني سويف، وفقرة غنائية لضيف شرف الحفل الفنان أحمد جمال.