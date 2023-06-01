عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النار محت ملامحهم.. عينة DNA للضحايا المجهولين في حريق ميكروباص طريق الواحات

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أمرت نيابة أكتوبر بسحب عينة DNA من ضحايا حريق ميكروباص الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر للتعرف على المجهولين منهم بعدما محت النيران ملامحهم والتهمت أوراقهم الشخصية. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحايا عددهم 9 كانوا يجلسون في المقاعد الثلاثة الخلفية وعندما اصطدمت السيارة النقل بالميكروباص من الخلف انفجرت اسطوانة الغاز في "شنطة العربية" فكانوا الأقرب للنيران التي اشتعلت بأجسادهم ولقوا مصرعهم في الحال. 

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل حادث انفجار سيارة ميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من طريق الواحات بقطاع أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة.

 

كلمة السر المقطورة.. التحريات تكشف مفاجأة عن حادث ميكروباص الأوسطي في الجيزة

مصرع وإصابة 11 شخصا فى انقلاب وحريق ميكروباص بأكتوبر

الركاب تفحموا داخل الميكروباص.. 15 صورة ترصد مأساة حادث طريق الواحات

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسباب وقوع الحادث، حيث تبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة بالميكروباص من الخلف، ونتيجة لأن الميكروباص يعمل بالغاز الطبيعي نتج عن ذلك وقوع إنفجار في إسطوانة الغاز الطبيعي للميكروباص وإشتعال النيران فيه في لحظات.

 

كما شرحت تحريات أمن الجيزة، بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، هروب سائق السيارة نقل من على الطريق الدائري الأوسطي، وذلك بمجرد اصطدامه بالسيارة الميكروباص من الخلف، حيث نتج عن ذلك مصرع 9 أشخاص وإصابة نحو 4 آخرين جراء الحادث المميت.

 

ونقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جثامين 9 ضحايا جراء حادث إشتعال النيران في السيارة الميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي في الجيزة، إلى المشرحة تمهيدا لكشف هويتهم حيث تبين أن من بين الضحايا جثث مجهولة الهوية، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن وقوع حادث مروري على الطريق الدائري الأوسطي، وإشتعال سيارة ميكروباص جراء الحادث، ووقوع ضحايا ومصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 

بالإنتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، أنه أثناء سير السيارة الميكروباص رقم ف أ ه 628 على الطريق الدائري الأوسطي بقطاع أكتوبر، بالقرب من دوران الواحات أمام مدينة أبناء الجيزة، إصطدمت بها من الخلف سيارة نقل بمقطورة نتج عنها وقوع إنفجار في تنك الغاز الطبيعي وإشتعال الميكروباص في الحال.

 

وتمكنت وحدات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق السيارة الميكروباص، ونتج عن الحادث تفحم الميكروباص تماما، ومصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء الحادث، وتم نقل الجثامين في أكياس سوداء عبر سيارات الإسعاف إلى الثلاجة تمهيدا للتعرف على هويتهم، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة لإستكمال التحقيقات في الحادث.

نيابة اكتوبر عينة DNA ضحايا حريق ميكروباص حريق ميكروباص الطريق الأوسطي طريق الواحات الطريق الدائري الاوسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

اليوم عبر الرابط.. مديرية تعليم القاهرة تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

موضوعات متعلقة

لمدة غير محددة.. غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات لتنفيذ مترو المساحة| صور

كلمة السر المقطورة.. التحريات تكشف مفاجأة عن حادث ميكروباص الأوسطي في الجيزة

رز وبطاطس.. التحريات تكشف ملابسات إصابة 3 شقيقات بالتسمم في البدرشين

الركاب تفحموا داخل الميكروباص.. 15 صورة ترصد مأساة حادث طريق الواحات

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

حواوشي بـ5 جنيهات.. حبس جزار الأحصنة ومعاونه بالطالبية

وجبة فاسدة.. إصابة 3 أطفال بحالة تسمم في البدرشين

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

ترشيحاتنا

ألعاب نارية وزينات تعم الشوارع.. أبرز الاستعدادات لحفل زفاف ولي عهد الأردن

هل يختفي المانجو من الأسواق؟| خسائر العام قبل الماضي تتكرر هذه السنة بسبب العواصف.. القصة الكاملة

اليوم العالمي للوالدين.. كيف يمكن حل خلافات العائلات بشكل صحيح

صيام الأيام البيض من ذي القعدة.. الإفتاء: تبدأ غدا الجمعة وفضلها كبير

شروط وضوابط منح وتقديم الائتمان لعملاء البنوك.. تعرف عليها

مجهولون يقتحمون مكتب الشباب والرياضة في المحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العاصفة الترابية.. 9 نصائح لحماية حيوانك الأليف

شاهد.. لحظات مروعة لانقلاب سيارة فتاة 120 قدما في الهواء بأمريكا

احذر.. 7 أعراض إذا ظهرت عليك يجب التوجه إلى المستشفى فورا

احذري.. تعرض فتاة لمشكلة كبيرة في وجهها بسبب حيلة منتشرة على الإنترنت

فيديو

مفاجآت مالية وعاطفية وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ