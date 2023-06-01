النار محت ملامحهم.. عينة DNA للضحايا المجهولين في حريق ميكروباص طريق الواحات

أمرت نيابة أكتوبر بسحب عينة DNA من ضحايا حريق ميكروباص الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر للتعرف على المجهولين منهم بعدما محت النيران ملامحهم والتهمت أوراقهم الشخصية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحايا عددهم 9 كانوا يجلسون في المقاعد الثلاثة الخلفية وعندما اصطدمت السيارة النقل بالميكروباص من الخلف انفجرت اسطوانة الغاز في "شنطة العربية" فكانوا الأقرب للنيران التي اشتعلت بأجسادهم ولقوا مصرعهم في الحال.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل حادث انفجار سيارة ميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من طريق الواحات بقطاع أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسباب وقوع الحادث، حيث تبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة بالميكروباص من الخلف، ونتيجة لأن الميكروباص يعمل بالغاز الطبيعي نتج عن ذلك وقوع إنفجار في إسطوانة الغاز الطبيعي للميكروباص وإشتعال النيران فيه في لحظات.

كما شرحت تحريات أمن الجيزة، بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، هروب سائق السيارة نقل من على الطريق الدائري الأوسطي، وذلك بمجرد اصطدامه بالسيارة الميكروباص من الخلف، حيث نتج عن ذلك مصرع 9 أشخاص وإصابة نحو 4 آخرين جراء الحادث المميت.

ونقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جثامين 9 ضحايا جراء حادث إشتعال النيران في السيارة الميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي في الجيزة، إلى المشرحة تمهيدا لكشف هويتهم حيث تبين أن من بين الضحايا جثث مجهولة الهوية، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن وقوع حادث مروري على الطريق الدائري الأوسطي، وإشتعال سيارة ميكروباص جراء الحادث، ووقوع ضحايا ومصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالإنتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، أنه أثناء سير السيارة الميكروباص رقم ف أ ه 628 على الطريق الدائري الأوسطي بقطاع أكتوبر، بالقرب من دوران الواحات أمام مدينة أبناء الجيزة، إصطدمت بها من الخلف سيارة نقل بمقطورة نتج عنها وقوع إنفجار في تنك الغاز الطبيعي وإشتعال الميكروباص في الحال.

وتمكنت وحدات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق السيارة الميكروباص، ونتج عن الحادث تفحم الميكروباص تماما، ومصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء الحادث، وتم نقل الجثامين في أكياس سوداء عبر سيارات الإسعاف إلى الثلاجة تمهيدا للتعرف على هويتهم، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة لإستكمال التحقيقات في الحادث.