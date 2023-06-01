سقوط 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في البساتين

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 6 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالبساتين .

تفاصيل ضبط عصابة التنقيب في البساتين

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم .

تم استهداف العقار وأمكن ضبط 6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 8 متر ، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار تم إتخاذ الإجراءات القانونية .