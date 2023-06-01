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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في البساتين

المتهمين
المتهمين

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 6 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالبساتين .

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تفاصيل ضبط عصابة التنقيب في البساتين

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم .

 

تم استهداف العقار وأمكن ضبط 6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 8 متر ، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

 

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

البساتين القاهرة آثار تنقيب حفر

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